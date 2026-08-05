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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Vecinos del barrio Malvinas impulsan nuevas obras de adoquinado

Tras el repaso de calles realizado por el municipio, una cuadra alcanzó un acuerdo entre frentistas y presentó al Municipio un pedido para ejecutar cordón cuneta y adoquinado.
Por Redacción Red43

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El barrio Malvinas continúa con distintas gestiones para mejorar la infraestructura del sector. La presidenta de la junta vecinal, Marta Barrera, destacó el trabajo conjunto entre los vecinos y señaló que ya hubo respuestas por parte del municipio en relación con algunos de los pedidos realizados.

 

"El barrio Malvinas también está muy activo, eso es muy lindo porque no es una sola persona la que puede llevar a cabo todo el trabajo ni que tiene toda la visión. La visión se arma con la colaboración de todos", expresó.

 

 

Repaso de calles

 

Barrera indicó que una de las principales preocupaciones de los vecinos era el estado de algunas calles del barrio y aseguró que el reclamo ya fue transmitido al municipio.

 

"El pedido más urgente fue el repaso de algunas calles que se le comunicó al municipio y sé que ha estado la máquina trabajando. Seguimos trabajando en esto para llevarle tranquilidad a los vecinos", afirmó.

 

 

Pedido de adoquinado

 

Además del mantenimiento de las calles, la presidenta de la junta vecinal informó que continúan las gestiones para concretar obras de cordón cuneta y adoquinado.

 

"Por otro lado, el pedido de adoquinado, de cordón cuneta y adoquinado. Ya hay una cuadra donde los vecinos generan una reunión, llegaron a un acuerdo y ya fue elevado el pedido al intendente", señaló.

 

En ese sentido, remarcó la importancia de la participación de los vecinos para impulsar este tipo de iniciativas y avanzar con las mejoras que requiere el barrio.

 

 

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