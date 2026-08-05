Marta Barrera: "Julio fue flojo para el turismo"

Marta Barrera, presidenta de la Cámara de Turismo de Esquel, hizo un balance de julio y adelantó las expectativas para agosto.

Según señaló, fue un mes de baja actividad para el sector. "En cuanto al sector turístico, ha sido un mes flojo. Julio fue un mes flojo. Hemos estado con un promedio de entre un 25 y un 30 por ciento de ocupación, excepto la última semana, donde confluyeron las vacaciones de invierno de Provincia de Buenos Aires y Chubut, que se alcanzó durante dos o tres días un 50 por ciento de ocupación", detalló.

Barrera atribuyó parte de la mejora a la nieve. "Tenemos nieve, la nieve llegó. Se demoró en llegar y hay como una leve tendencia a mejorar hacia el mes de agosto y creería que justamente por esto, que nos está ayudando la nieve, hay más consultas y posibilidades de concretar alojamientos". Comparó además con 2023: "Ha sido poca nieve, pero a comparación del año pasado, de que en julio nunca hubo temporada, este mes ya se está alargando por un segundo mes".

La dirigente explicó que si bien en julio del año pasado la ocupación superó a la de este año sin nieve, hubo factores externos. "Todos coincidimos a nivel general y a nivel nacional que el tema del mundial tuvo su incidencia. Hay una gran coincidencia y nos tenemos que hacer cargo y aceptar de que si miramos la macroeconomía está influyendo mucho, y la nieve que se demoró un poquito en llegar".

Trabajo con el Ente Mixto



Sobre el vínculo institucional, Barrera confirmó reuniones semanales. "La Cámara de Turismo tiene una silla dentro del Ente Mixto, que está conformado y presidido por el Secretario de Turismo, por las instituciones intermedias y la Secretaría de Turismo que nos aporta desde el área técnica". En ese marco, valoró la relación con el intendente: "Excelente, de muy buena comunicación. Walter (Torres) también es una persona sumamente accesible. Lo mismo que Leandro Choi, que es asesor técnico. Hay un trabajo muy fluido, hay un ida y vuelta donde nos entendemos".

Laboratorio Destino Esquel



Barrera contó que se realizó en la Junta Vecinal de su barrio una reunión con la Secretaría de Turismo para promocionar el "Laboratorio Destino Esquel": "Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos aquellos emprendedores, artesanos que tengan algo en marcha, que traten de comunicarse. Pueden comunicarse conmigo o con la Secretaría de Turismo. Sería lo ideal por esta posibilidad de poder desarrollar su emprendimiento relacionado con el turismo".



El programa comenzará el 9 de agosto. "Participaron vecinos, sí, estuvo muy interesante, así que será seguir trabajando", dijo.

Proyecto "Inspector Virtual"



Barrera adelantó que mañana a las 11 horas se reunirán con el Secretario de Gobierno, Diego Austin, para tratar el proyecto de ordenanza "Inspector Virtual". "Es un proyecto que lo venimos luchando desde hace casi seis año. poder ordenar esto de los que trabajan desde la informalidad y los que estamos trabajando con habilitaciones, pagando impuestos, tributando, pagando servicios en forma comercial. Se nos hace muy difícil en esta situación tan crítica poder seguir sosteniendo".



Aclaró que el objetivo no es sancionar: "No es para asustar a nadie porque se trabajará desde la invitación a que la gente pueda formalizar y se atenderá caso por caso". También anticipó que "prontito podremos socializar un proyecto de ordenanza también que hace al sector turístico, que creo que de lograrlo va a ser de mucha utilidad para todos aquellos que quieran desarrollar proyectos respecto al sector turístico".

SL