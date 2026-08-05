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Por Redacción Red43

Afiliados de PAMI volvieron a reclamar en Esquel: el conflicto por las prestaciones continúa

La protesta se realizó este miércoles frente al Círculo Médico del Oeste del Chubut. El conflicto por la suspensión de servicios médicos para afiliados de PAMI continúa, tras más de tres meses sin una solución efectiva.
Por Redacción Red43

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El conflicto por la suspensión de prestaciones médicas para afiliados de PAMI continúa en la región. Este miércoles por la mañana, afiliados de la obra social, junto al Consejo Municipal del Adulto Mayor de Esquel y organizaciones de Trevelin, realizaron una nueva manifestación frente al Círculo Médico del Oeste del Chubut.

 

La convocatoria tuvo lugar a las 11:00 horas en calle 9 de Julio 755, donde los afiliados volvieron a reclamar por la restitución inmediata de los servicios médicos suspendidos desde el pasado 5 de mayo.

 

A más de tres meses del inicio de la interrupción de las prestaciones, los adultos mayores sostienen el pedido de una respuesta definitiva y remarcan que, pese a las reuniones mantenidas con autoridades municipales y representantes de los sectores involucrados, la situación aún no se resolvió.

 

Desde el sector de afiliados mantienen como consigna que “la salud no es un juego y los adultos mayores no tenemos tiempo”, en referencia a la demora en la recuperación de la atención médica habitual.

 

El reclamo continúa luego de los distintos pedidos de diálogo y los comunicados emitidos por las partes involucradas, mientras los afiliados esperan una solución que permita restablecer el acceso a las prestaciones de PAMI en Esquel y la zona.

 

 

 

R.G

 

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