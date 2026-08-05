Sin acuerdo por la atención de PAMI: piden que Nación envíe funcionarios a Esquel

Representantes del Consejo del Adulto Mayor de Esquel volvieron a expresar su preocupación por la falta de atención para los afiliados de PAMI y aseguraron que la reunión mantenida con integrantes del Círculo Médico no permitió alcanzar acuerdos. Sin embargo, señalaron que hubo un punto en el que ambas partes coincidieron: la necesidad de que autoridades nacionales de la obra social viajen a la ciudad con capacidad para tomar decisiones.

El pedido apunta a PAMI Nación

El presidente del Consejo del Adulto Mayor, Carlos De Leonardis, explicó que el encuentro fue tenso y que las posiciones se mantuvieron distantes durante gran parte de la conversación.

"Hemos tenido todo tipo de conflictos, digamos, no nos pusimos de acuerdo prácticamente en nada. Ha sido una reunión áspera, ellos tienen una postura inflexible", afirmó.

No obstante, indicó que existió una coincidencia que podría abrir una instancia de diálogo para resolver el conflicto.

"El círculo médico sostiene que tiene que venir alguien de PAMI de Buenos Aires, con poder de decisión, se tiene que sentar acá y tienen que discutir con ellos y llegar a un arreglo", sostuvo.

Según De Leonardis, el principal obstáculo es que las autoridades provinciales no tienen capacidad para destrabar la situación y que la negociación debe realizarse con funcionarios nacionales.

"En la provincia no hay quien haga eso, tiene que ser alguien de Buenos Aires", señaló.

Además, remarcó que desde hace tiempo intentan comunicarse con el titular de PAMI, Esteban Leguizamo, sin obtener respuestas.

"Nosotros hace rato que queremos hablar con el doctor Esteban Leguizamo, que es el presidente, el interventor de PAMI. Es imposible, imposible, no hay manera de hablar con él"

También solicitaron gestiones al gobernador

De Leonardis contó que antes del encuentro con el Círculo Médico mantuvieron una reunión con el intendente Matías Taccetta, a quien le pidieron que gestione la intervención del gobernador Ignacio Torres.

"Igual hace un ratito tuvimos una reunión con el Intendente Taccetta a las 10 de la mañana y le hemos pedido, por favor, que le pida al gobernador, que lo llame al señor Leguizamo y le diga, por favor, mandá gente con poder de decisión a Esquel para resolver este asunto"

A su entender, esa es la vía más rápida para intentar encontrar una salida al conflicto.

Jubilados reclamaron visibilizar la situación

Durante la reunión también tomaron la palabra jubilados autoconvocados, quienes propusieron ampliar el reclamo para que tenga repercusión nacional.

Una de las presentes planteó impulsar una acción conjunta para llegar a medios de comunicación de Buenos Aires y redes sociales con el objetivo de exigir la presencia de autoridades de PAMI en Esquel.

La propuesta fue acompañada por los presentes como una alternativa para dar mayor visibilidad a un conflicto que, según señalaron, lleva varios meses sin resolución.

"Son los dos los malos"

Sobre el cierre, De Leonardis cuestionó tanto la postura del Círculo Médico como la de PAMI y sostuvo que ambas partes tienen responsabilidades en la continuidad del conflicto.

"Si tuvieran voluntad de arreglar la situación, podrían darnos a partir de hoy al mediodía, por ejemplo, demostrando la buena voluntad, la atención que estamos reclamando", afirmó al referirse al Círculo Médico.

Finalmente, expresó su desconfianza sobre el accionar de ambas instituciones y concluyó:

"No son ellos los buenos y PAMI es el malo. Son los dos los malos".

MA