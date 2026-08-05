Día del Montañista: por qué se conmemora cada 5 de agosto en Argentina

El 5 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Montañista, una fecha dedicada a homenajear a quienes practican actividades de montaña y a reconocer una disciplina que combina esfuerzo físico, conocimiento del entorno y profundo respeto por la naturaleza.

La celebración coincide con el día de la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, considerada la patrona de las actividades de montaña dentro del calendario cristiano. Por ese motivo, desde hace décadas esta fecha forma parte del calendario de quienes practican montañismo, senderismo, escalada y otras actividades vinculadas a la cordillera.

Aunque la relación entre el ser humano y la montaña existe desde tiempos remotos, el montañismo moderno tiene un origen ampliamente aceptado: la primera ascensión al Mont Blanc, realizada el 8 de agosto de 1786 por Michel-Gabriel Paccard y Jacques Balmat.

A partir de ese momento, la conquista de las grandes cumbres del mundo impulsó el desarrollo de esta actividad. En 1953, el neozelandés Edmund Hillary se convirtió en la primera persona en alcanzar la cima del monte Everest, la montaña más alta del planeta.

En nuestro país, las grandes montañas de Mendoza y la Patagonia fueron escenario de algunas de las expediciones más importantes de la historia del montañismo.

El 14 de enero de 1897, el suizo Matthias Zürbriggen realizó la primera ascensión al cerro Aconcagua. Décadas más tarde, en 1952, una expedición francesa alcanzó por primera vez la cumbre del Fitz Roy, mientras que en 1959 el italiano Cesare Maestri y el austríaco Toni Egger protagonizaron la recordada expedición al cerro Torre.

El primer argentino en hacer cumbre en el Aconcagua fue Nicolás Plantamura, integrante del Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934.

El montañismo no consiste únicamente en alcanzar una cumbre. También implica preparación física, conocimiento del terreno, planificación, compañerismo y compromiso con el cuidado del ambiente.

Estos valores fueron reconocidos internacionalmente en 2019, cuando la UNESCO incorporó al alpinismo a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando la transmisión de conocimientos, el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza como pilares de esta práctica.

En una región cordillerana como la Patagonia, donde miles de personas disfrutan cada año de senderos, refugios y montañas, la fecha también invita a recordar que cada salida requiere planificación, equipamiento adecuado y decisiones responsables para disfrutar de estos paisajes de manera segura.

MA