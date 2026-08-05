El Gobierno dio marcha atrás y retiró el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros

El oficialismo resolvió este miércoles retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión se tomó a menos de 24 horas de la sesión prevista para este jueves en el Senado, con el objetivo de reunir los apoyos necesarios y evitar una derrota parlamentaria.

La reforma sobre tierras había generado fuertes cuestionamientos de gobernadores, senadores aliados y distintos sectores políticos, lo que terminó debilitando la estrategia del Gobierno nacional y obligó a modificar el texto antes de su tratamiento.

La iniciativa impulsada por el oficialismo proponía modificar los límites vigentes para la tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre los cambios, planteaba elevar el porcentaje máximo permitido de la superficie rural en manos de capitales extranjeros del 15% al 25% en cada provincia.

Durante las últimas horas, varios gobernadores manifestaron públicamente su rechazo a esa modificación. Entre ellos estuvieron el neuquino Rolando Figueroa y el tucumano Osvaldo Jaldo, quienes adelantaron que sus representantes en el Senado no acompañarían el capítulo.

Con ese escenario, el oficialismo optó por eliminar el apartado completo para intentar garantizar el tratamiento del resto del proyecto.

Pese a la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, el Senado mantiene prevista la sesión para este jueves desde las 14 horas.

El proyecto conserva otros puntos considerados centrales por el Gobierno, entre ellos modificaciones vinculadas a la protección de la propiedad privada, cambios en el régimen de expropiaciones, mecanismos para agilizar desalojos y la derogación de las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego sobre los terrenos afectados por incendios.

Este último punto es uno de los que genera mayor expectativa en provincias como Chubut, donde el debate sobre el uso de tierras incendiadas ha tenido especial relevancia tras los grandes incendios forestales registrados en los últimos años.

Aunque el oficialismo retiró el capítulo más controvertido, el resultado de la sesión aún permanece abierto. En las últimas horas continuaron las negociaciones con bloques dialoguistas y legisladores independientes para intentar asegurar los votos necesarios.

Además del contenido del proyecto, la sesión también podría comenzar con un debate sobre la participación remota de algunos senadores que solicitaron intervenir de manera virtual, una decisión que deberá ser aprobada por el cuerpo antes del inicio del tratamiento

MA