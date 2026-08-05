Taccetta gestiona la construcción de 16 viviendas y un espacio recreativo en el barrio 28 de Junio

El intendente Matías Taccetta viajará este jueves a Rawson para firmar junto al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Guillermo Espada James, el llamado a concurso para la construcción de 16 viviendas y un espacio recreativo en el barrio 28 de Junio.

La firma permitirá avanzar con dos proyectos que forman parte del plan de desarrollo urbano que impulsa el municipio junto al Gobierno del Chubut, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la infraestructura de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Antes de viajar a la capital provincial, Taccetta destacó la importancia de esta nueva etapa para Esquel. "Cada obra representa una respuesta concreta a las necesidades de nuestros vecinos. La construcción de viviendas es una prioridad porque sabemos que muchas familias esperan la posibilidad de acceder a su hogar propio. Al mismo tiempo, los espacios públicos generan encuentro, integración y mejores oportunidades para nuestros chicos y jóvenes", expresó.

El intendente remarcó que el barrio 28 de Junio será protagonista de una nueva inversión pública. "A lo largo de estos dos años y medio de gestión hicimos obras de diferentes características en todos los barrios de Esquel. Ahora es el turno del barrio 28 de Junio con estos dos proyectos que van a mejorar la calidad de vida de las familias y acompañar el crecimiento de ese sector de la ciudad", sostuvo.

Asimismo, Taccetta agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial para concretar nuevas obras en Esquel. "Quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres por el trabajo conjunto y por escuchar las necesidades de nuestra ciudad. Existe una decisión política de acompañar el crecimiento de Esquel con inversiones que tienen un impacto directo en la vida de los vecinos", señaló.

En la misma línea, agregó: "También agradezco al presidente del IPV, Guillermo Espada James, y a todo el equipo del organismo por el compromiso y la predisposición para avanzar con estos proyectos. Cuando municipio y provincia trabajan de manera coordinada, los resultados llegan y las obras se transforman en una realidad para la comunidad".

La firma del llamado a concurso se concretará este jueves en Rawson y constituirá un nuevo paso para avanzar con la ejecución de ambas obras, que beneficiarán directamente a las familias del barrio 28 de Junio y acompañarán el crecimiento de Esquel.

R.G