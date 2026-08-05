Olivia Conesa alcanzó la séptima posición en la primera serie de los 100 metros llanos

La joven atleta chubutense Olivia Conesa dio un importante paso en su carrera deportiva al hacer su presentación oficial en el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo. En la pista del certamen ecuménico, la velocista oriunda de Esquel cruzó la meta en el séptimo lugar de la primera serie clasificatoria de los 100 metros llanos con un tiempo de 12.07 segundos.

La prueba fue liderada por la jamaiquina S. M. Douglas con una marca de 11.35 segundos, seguida por K. Kaderova (República Checa) y R. Burger (Sudáfrica), ambas con 11.56. A pesar de medirse contra atletas de mayor edad y rodaje internacional, la representante argentina demostró carácter y competitividad en la pista más exigente de la categoría.

Experiencia y crecimiento sostenido

Con apenas 16 años, Conesa es una de las mayores promesas de la velocidad nacional, dueña del récord argentino U18 en la distancia (11.69) y poseedora de importantes medallas sudamericanas. Su participación en Oregón marca el inicio de una etapa de roce internacional clave para su proyección en el alto rendimiento.

El desarrollo y la preparación de la atleta cuentan con el acompañamiento constante de Chubut Deportes, organismo provincial que impulsa y respalda económicamente sus viajes, logística y equipo de trabajo integral. Este sostén institucional, sumado al esfuerzo del Municipio de Esquel y su club, resulta indispensable para permitir que los jóvenes talentos de la provincia compitan al más alto nivel.

Tras este hito en tierras estadounidenses, Olivia se enfocará en sus próximos desafíos del calendario nacional, reafirmando que el proceso de aprendizaje frente a la élite mundial es apenas el primer escalón de un futuro sumamente prometedor.