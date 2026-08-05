La Asociación Argentina de Masajistas acompañó el Mundial de Natación de Aguas Frías

La Asociación Argentina de Masajistas formó parte del acompañamiento del Mundial de Natación de Aguas Frías, brindando asistencia a los deportistas con servicios de masaje deportivo antes y después de cada competencia.

Patricia, presidenta de la Asociación Argentina de Masajistas, explicó la importancia de la presencia de la institución en este tipo de eventos.

"Estamos acá en el voluntariado, no solamente haciendo esta tarea, sino también estamos prestando servicio de masajes y esta asociación tiene como objetivo reconocer los beneficios que tiene", expresó.

Además, destacó la presencia de una filial de la asociación en Esquel, y el trabajo conjunto entre distintas sedes durante la competencia.

Por su parte, Florencia, directora de filial, señaló que vienen acompañando este tipo de propuestas y valoró la articulación entre los profesionales.

"Estamos trabajando en equipo, acá mostrando los beneficios y aportando también a la organización", afirmó.

Durante el Mundial, los masajistas realizaron tratamientos orientados a preparar la musculatura antes del esfuerzo y favorecer la recuperación luego de las pruebas.

"Antes de hacerte el masaje, antes de la competencia, para poder activar todos los músculos y después para evitar futuros calambres y futuras lesiones. Ayudar a una buena recuperación muscular", explicaron.

Los deportistas podían acercarse a la carpa de la Asociación Argentina de Masajistas antes de competir o luego de la prueba, respetando el tiempo necesario de recuperación inicial.

Desde la Asociación Argentina de Masajistas remarcaron que el objetivo es continuar acompañando a los deportistas y acercar los beneficios del masaje deportivo como parte de la preparación y recuperación en competencias de alto rendimiento.

R.G