-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 05 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelNatatorio Municipal II
05 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Natatorio N° 2 entra en su etapa final: en los próximos días comenzará el llenado

El subsecretario de Deportes de Esquel confirmó que pronto estará en funcionamiento. Más de 700 personas realizaron la preinscripción y distintos clubes ya manifestaron su interés en desarrollar actividades en el nuevo espacio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, confirmó que el Natatorio Municipal Nº 2 atraviesa los últimos trabajos antes de su puesta en funcionamiento y adelantó que el llenado de la pileta podría comenzar en los próximos días.

 

"Ya finalizaron las obras de pintura, están en estos momentos poniendo las bases para poner los partidores, pero ya estaría en condiciones de en apenas dos o tres días empezar con el llenado de agua para luego contratar la gente y empezar el funcionamiento", afirmó.

 

Maciel explicó que, una vez completado el llenado de la pileta, se avanzará con las tareas necesarias para habilitar el espacio y comenzar con las actividades.

 

Además, destacó el interés que despertó el nuevo natatorio entre los vecinos de la ciudad.

 

"Hay muchos inscriptos, tenemos más de 700 personas que estaban en la preinscripción anotados", señaló.

 

El funcionario indicó que la demanda no solo proviene de quienes desean utilizar las instalaciones, sino también de instituciones deportivas que proyectan sumar la disciplina de natación a su oferta.

 

"Ya hemos tenido diferentes clubes de la ciudad que nos manifestaron el interés para poner sus escuelas deportivas, que es lo que apuntamos", expresó.

 

En ese sentido, explicó que ya existen conversaciones con el equipo de natación y el preequipo de la Escuela Municipal, además de clubes independientes que buscan utilizar el nuevo espacio.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Este jueves habrá un corte de energía programado en Esquel
2
 ¿Vuelve la nieve a la ciudad?
3
 Rigatuso explicó el conflicto con PAMI: “El problema no es la digitalización, el problema es que no pagan”
4
 Un auto se incendió a metros del cuartel de Bomberos
5
 Detuvieron a un empleado de un Concejo Deliberante tras un presunto intento de robo
1
 Olivia Conesa alcanzó la séptima posición en la primera serie de los 100 metros llanos
2
 La Asociación Argentina de Masajistas acompañó el Mundial de Natación de Aguas Frías
3
 Provincia implementará la Receta Digital en los hospitales
4
 El esquelense Axel Alarcón se consagró subcampeón mundial en aguas frías
5
 El Natatorio N° 2 entra en su etapa final: en los próximos días comenzará el llenado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -