El Natatorio N° 2 entra en su etapa final: en los próximos días comenzará el llenado

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, confirmó que el Natatorio Municipal Nº 2 atraviesa los últimos trabajos antes de su puesta en funcionamiento y adelantó que el llenado de la pileta podría comenzar en los próximos días.

"Ya finalizaron las obras de pintura, están en estos momentos poniendo las bases para poner los partidores, pero ya estaría en condiciones de en apenas dos o tres días empezar con el llenado de agua para luego contratar la gente y empezar el funcionamiento", afirmó.

Maciel explicó que, una vez completado el llenado de la pileta, se avanzará con las tareas necesarias para habilitar el espacio y comenzar con las actividades.

Además, destacó el interés que despertó el nuevo natatorio entre los vecinos de la ciudad.

"Hay muchos inscriptos, tenemos más de 700 personas que estaban en la preinscripción anotados", señaló.

El funcionario indicó que la demanda no solo proviene de quienes desean utilizar las instalaciones, sino también de instituciones deportivas que proyectan sumar la disciplina de natación a su oferta.

"Ya hemos tenido diferentes clubes de la ciudad que nos manifestaron el interés para poner sus escuelas deportivas, que es lo que apuntamos", expresó.

En ese sentido, explicó que ya existen conversaciones con el equipo de natación y el preequipo de la Escuela Municipal, además de clubes independientes que buscan utilizar el nuevo espacio.

R.G