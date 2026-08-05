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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia implementará la Receta Digital en los hospitales

Será para establecimientos de salud que cuenten con Historia de Salud Integrada (HSI). Se habilitará en los próximos días y permitirá que los pacientes accedan a su medicación de forma rápida y segura. 
Por Redacción Red43

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Como parte de las acciones que se están llevando adelante con el objetivo de modernizar el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, implementará la Receta Digital en los hospitales que cuenten con Historia de Salud Integrada (HSI).

 

En ese sentido, desde la cartera sanitaria se informó que se habilitará un módulo de Receta Digital, que permitirá a los profesionales prescriptores emitir recetas electrónicas directamente desde el sistema.

 

En esta primera etapa se utilizará para la prescripción de medicación de uso ambulatorio para personas con cobertura pública exclusiva, y para la dispensa de los medicamentos a través de las farmacias intrahospitalarias de los establecimientos de salud.

 

La receta digital permitirá que los pacientes, que se atiendan en los hospitales públicos que trabajen con el sistema digital de la Historia de Salud Integral, puedan acceder a su medicación de forma rápida y segura.

 

Esta medida que implementará el Gobierno provincial en los hospitales representa un hito en el sistema sanitario público, que mejorará significativamente la calidad de atención a los pacientes, y los procesos médicos y administrativos de todo el recurso humano.

 

 

 

Registro y validación

 

Los nosocomios en los que se habilitará la Receta Digital ya fueron debidamente notificados y, a fin de garantizar el acceso y correcto funcionamiento de esta nueva funcionalidad, los profesionales se encuentran concretando procesos de registro y validación de datos personales.

 

En esa línea, se indicó desde la Secretaría de Salud provincial, que será requisito obligatorio contar con un doble factor de autenticación activado como medida de seguridad para validar la identidad del profesional y proteger el acceso al sistema.

 

 

 

R.G

 

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