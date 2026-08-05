Scioli: "Hay que integrar turismo, deporte y naturaleza"

Comenzó la Winter Swimming World Cup: Competencia internacional de natación en aguas gélidas sin traje de neopreno.

La edición 2026 se realiza del 2 al 9 de agosto en El Calafate, frente al Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), reuniendo a más de 300 nadadores de 15 países.

RED43 está presente en el evento, en cuya inauguración estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, exponiendo la estrategia que impulsa el Gobierno nacional para vincular turismo, deporte y naturaleza como motores de desarrollo económico.

Durante su discurso, destacó que la competencia que comienza este martes frente al glaciar Perito Moreno representa mucho más que un acontecimiento deportivo y la definió como un ejemplo de la capacidad del país para organizar eventos internacionales en escenarios naturales únicos.

"Lo que va a protagonizar El Calafate, el Parque Nacional Los Glaciares y la provincia de Santa Cruz es un evento que muestra la grandeza de nuestro país y la capacidad de organización de la Argentina."

El funcionario resaltó la complejidad logística que implicó montar una piscina flotante especialmente diseñada para competir frente al glaciar y recordó que ese trabajo permitió consolidar una competencia que ya tiene asegurada una proyección histórica.

Integrar deporte, turismo y Parques Nacionales



Uno de los conceptos que más repitió durante su exposición fue la necesidad de cambiar la forma de pensar el desarrollo turístico.

"Es mi obligación y mi responsabilidad cambiar los paradigmas del deporte en la Argentina. Por eso integro apasionadamente deportes, turismo y ambiente."

En esa línea defendió la apertura de los Parques Nacionales para la realización de actividades deportivas, siempre bajo estrictos criterios de conservación.

Destacó que esa política busca cumplir con la visión de que las áreas protegidas sean espacios para el disfrute de la sociedad, sin comprometer el patrimonio natural.

Una agenda internacional para la Argentina



En la parte final de su discurso, el secretario nacional vinculó la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías con una agenda más amplia de grandes eventos deportivos que buscará posicionar al país en el escenario internacional.

También destacó la mejora de la conectividad aérea y mencionó, entre otros avances, el nuevo vuelo que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia, previsto para comenzar en la primavera.

Recordó que, además del Campeonato Mundial de Natación en Aguas Frías 2028, la Argentina trabaja para recibir competencias de primer nivel.