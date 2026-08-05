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Por Redacción Red43

Afiliados de PAMI vuelven a movilizarse hoy miércoles en Esquel

Desde las 11 horas se reunirán frente al Círculo Médico para reclamar por las prestaciones que se encuentran suspendidas desde mayo.
Por Redacción Red43

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Hoy miércoles a las 11 horas, afiliados de PAMI, junto al Consejo Municipal del Adulto Mayor de Esquel y organizaciones de Trevelin, convocaron a una nueva manifestación frente al Círculo Médico del Oeste del Chubut.

 

El reclamó por la restitución inmediata de las prestaciones médicas, suspendidas desde el 5 de mayo, continúa tras los distintos pedidos de dialogo y respuesta de las personas mayores de la región.

 

Son tres meses los que suman sin el servicio, y tras reunirse tanto con el intendente como con voceros de las distintas áreas implicadas, incluidos comunicados que emitió el Círculo Médico, la solución aún no es efectiva y los afiliados mantienen el lema: "la salud no es un juego y los adultos mayores no tenemos tiempo".

 

La convocatoria para hoy es en calle 9 de julio 755.

 

SL

 

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