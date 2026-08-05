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Por Redacción Red43

El papa León XIV viajará a la Argentina

Confirmaron que estará en Buenos Aires, Luján y Córdoba, entre los días 8 y 11 de noviembre.
Por Redacción Red43

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Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a pisar suelo argentino: León XIV llegará el próximo 8 de noviembre para realizar una histórica visita de tres días.

 

Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

 

La confirmación llegó hoy a través de la Nunciatura Apostólica, que difundió el siguiente comunicado:

 

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

 

El Gobierno conformará en los próximos días un comité interministerial que tendrá a su cargo la coordinación integral de la visita del Pontífice, bajo la directa supervisión del presidente Javier Milei.

 

 

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