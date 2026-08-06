Exhibiciones obscenas en un micro rumbo a Comodoro: una mujer denunció a un pasajero y terminó detenido

Una mujer denunció haber sido víctima de un episodio de violencia sexual durante un viaje en un colectivo de larga distancia que unía San Carlos de Bariloche con Comodoro Rivadavia. Según su relato, el pasajero que ocupaba el asiento contiguo comenzó a realizar exhibiciones obscenas e insinuaciones de carácter sexual, situación que derivó en su detención al arribar a destino.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 4:30, mientras la unidad de la empresa Vía TAC se dirigía hacia la ciudad petrolera.

De acuerdo con la denuncia, el hombre, de 30 años, comenzó a tocarse los genitales frente a la mujer y le insinuó que se acercara. Ante la situación, la pasajera dio aviso al personal del colectivo, cuyos choferes intervinieron para contener el episodio y evitar que la situación continuara.

La detención al llegar a la terminal

Mientras el micro se aproximaba a Comodoro Rivadavia, la víctima logró comunicarse con la Policía para informar lo ocurrido. Cuando la unidad arribó a la Terminal de Ómnibus, ubicada en la intersección de Pellegrini y Ameghino, efectivos de la Comisaría Seccional Primera ya se encontraban en el lugar.

Los policías identificaron a las partes y dieron intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención del sospechoso por una causa vinculada al delito de exhibiciones obscenas, previsto en el artículo 129 del Código Penal.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera, mientras que la mujer fue acompañada a la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia y recibió la asistencia correspondiente.

Qué prevé la ley

El delito de exhibiciones obscenas está contemplado en el artículo 129 del Código Penal Argentino. Cuando los actos son dirigidos a personas adultas que no los consienten, la normativa prevé una pena de multa.

En los casos en que las víctimas son menores de 18 años, la escala penal se agrava y contempla penas de prisión de seis meses a cuatro años.

La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y reunir los elementos de prueba que permitan avanzar con la causa judicial.

MA