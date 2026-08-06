Esquel recibió el primer vuelo de este invierno directo desde Córdoba

Hoy jueves 6 de agosto por la mañana llegó a Esquel el primer vuelo directo de la temporada invernal 2026 procedente de Córdoba.



El vuelo 1820 de Aerolíneas Argentinas tocó pista alrededor de las 11:30 hs, dando inicio oficial a la conexión que une a la cordillera chubutense con el centro del país.



Desde los altavoces de la terminal se anunció la llegada y se dio la bienvenida a los pasajeros que ya disfrutan de la ciudad.

Turistas y jóvenes estudiantes se encuentran en un elemento requerido para la vida local, tanto familiar como comercial.

Los vuelos saldrán desde Córdoba hacia Esquel: los jueves, con llegada a Esquel a las 11:00.



Y desde Esquel hacia Córdoba: los lunes, con partida a las 16:00 y arribo a Córdoba a las 18:20.

Ducha frecuencia se mantendrá durante agosto, septiembre y se espera continúe hasta octubre, según anunciaron las autoridades.