-4°
-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquelaeropuerto
06 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel recibió el primer vuelo de este invierno directo desde Córdoba

La aeronave aterrizó cerca de las 11:30 y reactivó la conexión estratégica entre ambas ciudades, que continuará durante agosto, septiembre y se trabaja para que siga en octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy jueves 6 de agosto por la mañana llegó a Esquel el primer vuelo directo de la temporada invernal 2026 procedente de Córdoba.

 


El vuelo 1820 de Aerolíneas Argentinas tocó pista alrededor de las 11:30 hs, dando inicio oficial a la conexión que une a la cordillera chubutense con el centro del país.

 


Desde los altavoces de la terminal se anunció la llegada y se dio la bienvenida a los pasajeros que ya disfrutan de la ciudad.

 

Turistas y jóvenes estudiantes se encuentran en un elemento requerido para la vida local, tanto familiar como comercial.

 

Los vuelos saldrán desde Córdoba hacia Esquel: los jueves, con llegada a Esquel a las 11:00.

 


 Y desde Esquel hacia Córdoba: los lunes, con partida a las 16:00 y arribo a Córdoba a las 18:20.

 

Ducha frecuencia se mantendrá durante agosto, septiembre y se espera continúe hasta octubre, según anunciaron las autoridades.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron un vehículo incrustado en la vegetación tras un accidente en Ruta 40
2
 Esquel salió a la calle en rechazo a la Ley de Propiedad Privada
3
 Operativo “Peppa Pig”: la pista que terminó destapando una red de droga sintética entre Buenos Aires y Chubut
4
 Falleció Darío James, intendente de Gaiman
5
 Chocolate, nieve y sabores patagónicos: Esquel tendrá un festival para disfrutar el invierno
1
 Aprobaron el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que permite cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario de Nación
2
 Esquel suma un taller gratuito para aprender cestería mapuche
3
 Formarán nuevos Auxiliares de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias
4
 Fuerte choque entre dos vehículos en la Ruta 40 dejó cinco personas trasladadas al hospital
5
 UNPSJB Esquel: La Facultad de Ingeniería busca docente en Matemática
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -