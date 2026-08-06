El Hospital de Trevelin necesita una nueva ambulancia y la inversión ronda los $130 millones

El Hospital de Trevelin busca dar un paso importante para mejorar la atención de sus pacientes: incorporar una ambulancia de complejidad que permita realizar traslados con mayor seguridad. La inversión estimada para adquirir la unidad alcanza los 130 millones de pesos.

El director del hospital, doctor Yuri Baranov, explicó que el pedido surge ante el desgaste del actual parque automotor, que cuenta con vehículos con muchos años de servicio.

"Una de las necesidades más urgentes es contar con un vehículo adecuado para los traslados de los pacientes", señaló.

En ese sentido, detalló: "Todo nuestro parque automotor está absolutamente envejecido, las ambulancias de los puestos sanitarios tienen todas más de 20 años. Son del año 2003 o 2005, y la ambulancia más nueva que tenemos en el hospital es de 2014-2015".

Baranov también destacó el rol de la cooperadora del Hospital de Trevelin y el trabajo conjunto que vienen realizando para fortalecer la institución.

"La relación con la cooperadora es excelente, es gente de mucho trabajo", afirmó, y agregó que "los logros de esta cooperadora son sobresalientes respecto a otros lugares".

Entre los aportes realizados mencionó la llegada de un mamógrafo, equipamiento para laboratorio y otros elementos necesarios para el funcionamiento diario del hospital.

"Siempre está presente la cooperadora, la comunicación es fluida, intentamos trabajar juntos en todo", expresó.

Finalmente, el director confirmó que la incorporación de una nueva ambulancia de complejidad forma parte de los proyectos prioritarios para los próximos meses, con el objetivo de mejorar las condiciones de traslado de los pacientes de Trevelin y la zona.

R.G