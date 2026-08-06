Comenzó un ciclo de capacitaciones sobre gestión de residuos para docentes de Esquel

La Municipalidad de Esquel llevó adelante una jornada de capacitación destinada a docentes y equipos directivos de distintos establecimientos educativos con el objetivo de fortalecer la educación ambiental e incorporar la separación de residuos en las escuelas como parte de las actividades pedagógicas.

La gerente de GIRSU, Mariana López Rey, explicó que la propuesta se desarrolla en conjunto con la Dirección Técnica Ambiental y la Subsecretaría de Espacios Verdes, con la intención de presentar los programas y herramientas que el municipio pone a disposición de las instituciones educativas.

"Estamos realizando una capacitación a docentes y directivos para presentar los programas que estamos trabajando e implementando. El objetivo fundamental es poder introducir la separación de residuos en los colegios a través de la educación ambiental", señaló.

La capacitación está dirigida a docentes de los niveles primario y secundario, además de educadores que también trabajan con jardines de infantes. La actividad se desarrolla en dos grupos para facilitar la participación de todos los asistentes.

López Rey indicó que la iniciativa apunta a preparar a la comunidad educativa para el funcionamiento del nuevo relleno sanitario y mejorar la separación de residuos desde el lugar donde se generan. "Nuestro objetivo es que Esquel vuelva a hablar de residuos y podamos obtener una mejor separación en origen, que es lo que hoy necesita el sistema", sostuvo.

La gerente de GIRSU recordó que el municipio ya viene desarrollando acciones junto a las escuelas desde el año pasado y que durante este año se avanzó con la instalación de contenedores en distintos establecimientos educativos para facilitar la separación de residuos.

"Estamos consolidando una política pública municipal con infraestructura para lograr la separación en origen. Ahora lo hacemos en articulación con la Dirección Técnica Ambiental porque creemos que es un trabajo que requiere responsabilidad y compromiso de todos", afirmó.

En ese sentido, agradeció el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y adelantó que continuarán impulsando este tipo de actividades.

Durante la capacitación se presentaron materiales y dispositivos de apoyo para que los docentes puedan incorporar contenidos vinculados a la gestión de residuos en sus proyectos educativos.

López Rey explicó que la educación ambiental ya está contemplada por la legislación vigente, pero destacó la importancia de acompañar a las instituciones con recursos concretos. "La gestión de residuos es una corresponsabilidad. Queremos ponernos a disposición de las escuelas para acompañar los proyectos que ya existen y también impulsar a aquellas instituciones que todavía no los tienen a trabajar esta temática en las aulas", concluyó.