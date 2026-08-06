Siete prepagas quedaron fuera del registro oficial y ya son 15 las bajas en lo que va de 2026

La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó la baja de siete entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), una medida que elevó a 15 la cantidad de empresas excluidas durante 2026.

Las decisiones forman parte del proceso de revisión y reorganización del sistema de medicina prepaga que lleva adelante el organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Según explicó la Superintendencia, las entidades alcanzadas por las medidas no acreditaron desarrollar actividades comprendidas dentro de la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga.

Antes de avanzar con las exclusiones, las autoridades notificaron e intimaron a las entidades involucradas para que presentaran la documentación correspondiente y regularizaran su situación. Al no recibir la información requerida, se resolvió rechazar las inscripciones definitivas y dejar sin efecto sus registros.

Las nuevas bajas fueron comunicadas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial durante el 5 y 6 de agosto.

Cuáles son las siete entidades excluidas

Las primeras cuatro empresas alcanzadas por la medida fueron:

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

MAPFRE Salud S.A.

Un día después se sumaron otras tres entidades:

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Emergencias Río Cuarto S.R.L.

Con estas resoluciones, el listado de entidades dadas de baja durante 2026 llegó a 15 empresas.

Más entidades bajo revisión

Además de las bajas ya confirmadas, la Superintendencia informó que otras 55 entidades de medicina prepaga continúan dentro de procesos administrativos de baja.

De acuerdo con el organismo, esas actuaciones avanzarán hasta definir la salida definitiva del registro, ya que las empresas no cumplirían con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Qué ocurre con los afiliados

Desde el Gobierno nacional señalaron que las bajas no dejaron usuarios sin cobertura y que, en los casos correspondientes, se realizaron procesos de reasignación para garantizar la continuidad de las prestaciones.

En paralelo, la Superintendencia también informó movimientos dentro del sistema de obras sociales, con tres entidades que iniciaron procesos de baja y otras que fueron declaradas en situación de crisis.

El organismo sostiene que estas medidas buscan ordenar el sistema, fortalecer los controles y garantizar que las entidades registradas cumplan con las obligaciones previstas para brindar servicios de salud.

MA