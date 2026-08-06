La Legislatura aprobó cambios en la Ley Orgánica Notarial de Chubut

La Legislatura aprobó este jueves la actualización de la Ley Orgánica Notarial impulsada por el Poder Judicial. El proyecto modifica la Ley Orgánica Notarial con el objetivo de redefinir y ordenar las competencias entre el Colegio de Escribanos y el Tribunal de Superintendencia Notarial, adecuando el funcionamiento del sistema notarial a la evolución institucional de la provincia.

Al fundamentar la iniciativa, la diputada del bloque Despierta Chubut y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera, explicó que la normativa vigente concentraba en el Tribunal de Superintendencia funciones jurisdiccionales, disciplinarias, administrativas y de organización profesional que, con el paso del tiempo, comenzaron a superponerse con las atribuciones propias del Colegio de Escribanos.

En ese sentido, señaló que la reforma establece una distribución clara de competencias, mediante la cual el Colegio de Escribanos asumirá el gobierno administrativo de la actividad notarial, incluyendo la administración de la matrícula, la organización de concursos, la registración, las inspecciones y la supervisión inmediata del ejercicio profesional.

En tanto, el Tribunal de Superintendencia Notarial conservará las funciones jurisdiccionales, disciplinarias y de revisión de legalidad sobre las decisiones adoptadas por el Colegio.

Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Mariela Williams, del bloque Primero Chubut-CET, manifestó el acompañamiento de su bancada y solicitó al Poder Ejecutivo la convocatoria de la comisión prevista en la Ley Orgánica Notarial para evaluar la apertura de nuevos registros notariales en la provincia.

La legisladora recordó que la normativa establece la revisión periódica de la cantidad de registros de acuerdo con el crecimiento poblacional, el desarrollo económico e inmobiliario y la actividad escrituraria de cada localidad, y sostuvo que la conformación de esa comisión constituye una instancia pendiente desde la sanción de la ley en 2008.

R.G