Esquel reunirá a especialistas de todo el país en un encuentro sobre ciencias forestales

La próxima semana se desarrollará la Semana de las Ciencias Forestales, una iniciativa que reunirá a instituciones universitarias de todo el país y que tendrá a Esquel como una de las sedes con distintas actividades abiertas a la comunidad.

La propuesta es impulsada por la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal en el marco del Día de la Ingeniería Forestal, que se conmemora cada 16 de agosto, y busca acercar el trabajo científico, educativo y tecnológico vinculado a los bosques.

Cecilia Gómez, integrante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), explicó que el evento se realiza de manera conjunta entre las distintas carreras forestales del país.

"Este evento se organiza a nivel nacional, es promovido por la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal, del que forman parte distintas instituciones que tienen que ver con el quehacer de las ciencias forestales en nuestro país", señaló.

En Esquel se desarrollarán charlas, talleres y una plantación en la Reserva Natural Urbana Laguna de la Zeta, donde se continuará con el trabajo de conservación de especies nativas.

"Lo que estamos haciendo es un enriquecimiento de todos los parches de vegetación nativa que tiene la Zeta y plantamos todos los años ciprés de la cordillera, que sacamos con semillas del relicto de cipresal de la reserva", explicaron desde la organización.

La agenda también incluirá actividades sobre semillas, bosques comunales, incendios forestales e invasiones biológicas, con la participación de especialistas de distintas universidades del país.

Desde la organización destacaron la invitación a toda la comunidad. "Esperamos a la comunidad de Esquel que se sume a esta actividad, que para nosotros es muy importante", remarcaron.

Todas las propuestas serán gratuitas y abiertas al público, con actividades presenciales y otras que podrán seguirse de manera virtual a través de los canales oficiales de la Facultad de Ingeniería.

R.G