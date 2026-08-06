Obras, impuestos y reclamos vecinales serán tratados en el Concejo Deliberante de Esquel

El Honorable Concejo Deliberante de Esquel realizará este viernes 7 de agosto a las 9:30 hs la 9° Sesión Ordinaria en el Salón Walter Cristiani.

Entre los puntos destacados figuran la creación de un Consorcio de Incendios Forestales para Barrio Río Percy, la ratificación de convenios para obras como el Playón Deportivo Chanico Navarro y el Parque Lineal Medardo Morelli, y pedidos de vecinos por acceso a agua y gas.

También se tratará un proyecto de declaración sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada presentado por vecinos autoconvocados, pedidos de eximición de impuestos para Valle Chico, y solicitudes de planes especiales de pago.

En el inicio de la sesión asumirá la concejal Agostina Kadomoto González, que ocupará el lugar de Fernando Raposeiras, fallecido recientemente.

SL