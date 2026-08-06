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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Obras, impuestos y reclamos vecinales serán tratados en el Concejo Deliberante de Esquel

Con la asunción de la concejal Agostina Kadomoto González y el tratamiento de obras, impuestos y el reclamo frente a PAMI, entre otros puntos que tratados con los concejales locales el día de mañana.
Por Redacción Red43

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El Honorable Concejo Deliberante de Esquel realizará este viernes 7 de agosto a las 9:30 hs la 9° Sesión Ordinaria en el Salón Walter Cristiani.

 

Entre los puntos destacados figuran la creación de un Consorcio de Incendios Forestales para Barrio Río Percy, la ratificación de convenios para obras como el Playón Deportivo Chanico Navarro y el Parque Lineal Medardo Morelli, y pedidos de vecinos por acceso a agua y gas.

 

También se tratará un proyecto de declaración sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada presentado por vecinos autoconvocados, pedidos de eximición de impuestos para Valle Chico, y solicitudes de planes especiales de pago.

 

En el inicio de la sesión asumirá la concejal Agostina Kadomoto González, que ocupará el lugar de Fernando Raposeiras, fallecido recientemente.

 

SL

 

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