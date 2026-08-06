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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trabajo docente: Buscan Jefe/a de Trabajos Prácticos para Programación y Métodos Numéricos

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Esquel abrió la inscripción para cubrir 1 cargo de Jefe/a de Trabajos Prácticos Interino con Dedicación Simple.
Por Redacción Red43

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La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Esquel abrió la inscripción para cubrir 1 cargo de Jefe/a de Trabajos Prácticos Interino con Dedicación Simple.

 

La convocatoria está destinada a Licenciados/as e Ingenieros/as con experiencia y conocimientos acreditables en las áreas a dictar.

 

¿Qué materias se dictarán?

 

Programación Básica

 

Métodos Numéricos

 

Con asignación de funciones además en Algorítmica y Programación II.

 

Requisitos y cómo inscribirse

 

Podrán postularse profesionales con título de grado afín y antecedentes en las asignaturas convocadas.

 

Fechas:

 


 Inscripción: del 5 al 13 de agosto de 2026

 

Dónde presentar la documentación:

 


Presencial: Facultad de Ingeniería – Delegación Académica.

 

Edificio de Aulas, Ruta Nacional 259 Km 16,4.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs.
 Por mail: fiealumnos@unp.edu.ar

 

Una oportunidad para enseñar en la Patagonia

 

Esta convocatoria representa una oportunidad para sumarse al equipo docente de la UNPSJB y participar en la formación de futuros ingenieros y profesionales de la región.

 

Consultas: (2945) 41-2830Si sos ingeniero/a o licenciado/a y te interesa la docencia universitaria, esta es tu oportunidad. Compartí esta información con quien pueda estar interesado.

 

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