Trabajo docente: Buscan Jefe/a de Trabajos Prácticos para Programación y Métodos Numéricos

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Esquel abrió la inscripción para cubrir 1 cargo de Jefe/a de Trabajos Prácticos Interino con Dedicación Simple.

La convocatoria está destinada a Licenciados/as e Ingenieros/as con experiencia y conocimientos acreditables en las áreas a dictar.

¿Qué materias se dictarán?

Programación Básica

Métodos Numéricos

Con asignación de funciones además en Algorítmica y Programación II.

Requisitos y cómo inscribirse

Podrán postularse profesionales con título de grado afín y antecedentes en las asignaturas convocadas.

Fechas:



Inscripción: del 5 al 13 de agosto de 2026

Dónde presentar la documentación:



Presencial: Facultad de Ingeniería – Delegación Académica.

Edificio de Aulas, Ruta Nacional 259 Km 16,4.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs.

Por mail: fiealumnos@unp.edu.ar

Una oportunidad para enseñar en la Patagonia

Esta convocatoria representa una oportunidad para sumarse al equipo docente de la UNPSJB y participar en la formación de futuros ingenieros y profesionales de la región.

Consultas: (2945) 41-2830Si sos ingeniero/a o licenciado/a y te interesa la docencia universitaria, esta es tu oportunidad. Compartí esta información con quien pueda estar interesado.