Este viernes se celebra San Cayetano en Esquel con tres misas y pedidos por paz, pan y trabajo

Este viernes 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, una fecha que reúne a miles de fieles en todo el país y que en Esquel tendrá distintas actividades religiosas con pedidos por el pan, el trabajo, la paz y la unión de las familias.

Cada año, la celebración convoca a personas que se acercan a iglesias y santuarios para agradecer y pedir por el trabajo, la salud y el bienestar de sus seres queridos.

San Cayetano fue un sacerdote italiano del siglo XVI, fundador de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, y dedicó su vida al acompañamiento de los sectores más necesitados, promoviendo la solidaridad y el acceso al trabajo digno como una herramienta para el desarrollo de las comunidades.

En Argentina, la fecha se transformó en una de las expresiones de fe más convocantes, bajo el tradicional lema “Pan, paz y trabajo”, que representa el pedido de muchas familias por mayores oportunidades y mejores condiciones de vida.

Las actividades en Esquel

El padre Rodolfo, de la Parroquia Sagrada Familia, explicó que la celebración contará con tres misas en la Capilla San Cayetano del barrio Ceferino, a las 10, 16 y 20 horas.

La primera misa estará especialmente dedicada a los pueblos originarios, la de las 16 horas tendrá como intención a las familias y la celebración central será a las 20.

Además, indicó que cada parroquia de la ciudad realizará sus propias actividades y que en la Parroquia Sagrada Familia habrá una misa a las 19 horas.

Una fecha vinculada al pan y el trabajo

El sacerdote destacó el significado de San Cayetano como una celebración relacionada con el pedido de trabajo y las necesidades de muchas familias.

“El hombre se dignifica como persona con el trabajo”, expresó Rodolfo, quien remarcó la importancia de poder desarrollarse a través de las tareas que cada persona realiza y del servicio hacia los demás.

En ese sentido, señaló que la festividad llega en un contexto donde muchas personas atraviesan dificultades y llamó a renovar el pedido para que no falten el pan y las oportunidades laborales.

Una jornada de encuentro y unidad

El padre Rodolfo también resaltó que estas fechas permiten fortalecer la fe y generar espacios de encuentro entre los vecinos.

“Hay mucho entusiasmo, y aparte unidad”, manifestó, al referirse al espíritu de la celebración y al mensaje de unión que impulsa la Iglesia.

Además, recordó el llamado del Papa a fortalecer la unidad entre los cristianos y sostuvo que el amor hacia Cristo se expresa también en el acompañamiento y la solidaridad con los demás.

La comunidad de Esquel se prepara así para una nueva celebración de San Cayetano, una jornada que une tradición, fe y el pedido colectivo de pan, paz y trabajo.

A.M.D