Esquel mostró su potencial como destino de reuniones y eventos deportivos en Meet Up 2026

A través de la participación del equipo técnico de la Subsecretaría de Turismo de Esquel, se concretaron más de 20 reuniones con agencias de viajes, organizadores de congresos, empresas especializadas en eventos y operadores de viajes.

"La presencia de Esquel en Meet Up forma parte de una estrategia a largo plazo para consolidar al destino en el segmento de turismo de reuniones y eventos, un mercado que genera demanda de servicios y visitantes durante todo el año", remarcaron desde Turismo Esquel. Asimismo, expresaron que es un espacio en donde resulta más que importante "sostener la presencia y dar contiunidad a los vinculos ya generados con el fin de acercar a más empresas a la oferta de Esquel".

Turismo Deportivo, XK Race y presentación frente a referentes especializados

Durante la jornada del 6 de agosto, día histórico ante el arribo del primer vuelo directo desde Córdoba de la temporada 2026, también se realizó una presentación muy importante para Esquel.

Se trata de la presentación de XK Race Patagonia Esquel, un evento deportivo internacional multidisciplina en modalidad de carrera de expedición que se realizará entre el 21 y el 28 de noviembre en la ciudad. La presentación estuvo acompañada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y también contó con la participación de Germán "Loli" Roberts, deportista histórico de Esquel, competidor y referente de las carreras de expedición.

XK Race es una de las carreras de aventura más prestigiosa del mundo, y es un ejemplo concreto de como potenciar al destino para atraer eventos y deportistas internacionales de alto impacto.

Turismo de reuniones, un segmento que crece en Esquel

Con esta acción, Esquel demostró que el turismo de reuniones es un segmento especializado con un gran potencial. La realización de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo, el calendario de eventos deportivos, la proyección del 11° Congreso Patagónico de Ortopedia y Traumatología, los Juegos de Montaña, el 49° Congreso Argentino de Producción Animal son antescedentes valiosos que potencian el destino.

Desde la subsecretaría de turismo destacan que la realización de eventos, congresos y competencias dinamizan el movimiento turístico y económico, ya que es un segmento que desestacionaliza la actividad turística y dinamiza la actividad económica. “Los asistentes de eventos suelen extender su estadía pre y post eventos para conocer el destino, y una parte de ellos regresa posteriormente a vacacionar con sus familiares o amigos”, concluyeron.

MA