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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Nuevo día de nieve en Esquel

Las postales comenzaron con el mediodía, frente a un pronostico que ya generaba inconvenientes en rutas locales, el paisaje urbano se vuelve a pintar de invierno.
Por Redacción Red43

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Luego de una noche muy lluviosa, y el anticipado pronostico de nieve, su llegada no deja de ser sorprendente.

 

Las noticias del invierno siguen llegando desde localices cercanas y desde las rutas, cuya circulación se vuelve dificil, pero invisible para los ansiosos que vivimos dentro del casco urbano.

 

El mediodía, trajo el blanco intenso de la nieve, en forma de plumas y copiosa.

 

Tal vez, no se acumule a lo largo del día. Aunque los pronósticos anunciaban entre 20 y hasta 50 centímetros en zonas altas.

 

La lluvia caída puede hacer que se derrita rapido.

 

Pero para quienes ansiaban el invierno blanco, mejor no pensar en eso, y disfrutar el momento de ver nuestros cerros, calles y veredas, vestidos del blanco único que solo el invierno puede dar.

 

SL

 

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