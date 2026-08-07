Nuevo día de nieve en Esquel

Luego de una noche muy lluviosa, y el anticipado pronostico de nieve, su llegada no deja de ser sorprendente.

Las noticias del invierno siguen llegando desde localices cercanas y desde las rutas, cuya circulación se vuelve dificil, pero invisible para los ansiosos que vivimos dentro del casco urbano.

El mediodía, trajo el blanco intenso de la nieve, en forma de plumas y copiosa.

Tal vez, no se acumule a lo largo del día. Aunque los pronósticos anunciaban entre 20 y hasta 50 centímetros en zonas altas.

La lluvia caída puede hacer que se derrita rapido.

Pero para quienes ansiaban el invierno blanco, mejor no pensar en eso, y disfrutar el momento de ver nuestros cerros, calles y veredas, vestidos del blanco único que solo el invierno puede dar.

SL