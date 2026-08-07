Nació en Puerto Madryn, vive en Sudáfrica y representará a Chubut junto a Arbe y “Coco” Muñoz en el Nacional de Atletismo

La historia de Nicolás Anema será una de las particulares que tendrá la delegación chubutense en el 106° Campeonato Argentino de Mayores de Atletismo, que se disputará este fin de semana en Rosario.

El atleta nació en Puerto Madryn el 14 de enero de 2003, pero cuando tenía apenas 3 años se radicó junto a su familia en Sudáfrica, donde creció y desarrolló su carrera deportiva. Después de dos décadas, regresó a la Argentina y eligió competir bajo la bandera de Chubut.

Anema, que actualmente tiene 23 años y también cuenta con ciudadanía sudafricana, volverá a la pista para representar a la Federación de Atletismo de Chubut en la prueba de 1.500 metros llanos, una de las competencias tradicionales del certamen nacional.

El corredor explicó que su decisión de competir por Chubut está vinculada con sus raíces y con el orgullo de representar el lugar donde nació.

Una delegación chubutense con experiencia

Además de Anema, Chubut contará con varios atletas reconocidos en la competencia nacional.

Entre ellos estarán los olímpicos Joaquín Arbe y Eulalio “Coco” Muñoz, quienes participarán en las pruebas de fondo, junto al resto de los representantes provinciales que competirán en distintas disciplinas.

El Esquelense Joaquín Arbe y el comodorense Thiago Velázquez serán los primeros chubutenses en salir a pista con los 10.000 metros llanos, mientras que Arbe y Muñoz también estarán presentes en los 5.000 metros.

También formarán parte de la delegación la trelewense Marlene Koss y la radatilense Miranda Recalde en los 100 metros con vallas; Agustín Coronel en los 400 metros; Ivo Silva Herrera en los 800 metros; Taiel Mantello en salto en alto y Camila Crozes, oriunda de Trevelin, en heptatlón.

El desafío de volver a competir en Argentina

Anema llega al campeonato con la expectativa de representar a Chubut en una prueba de alto nivel, aunque arrastra una lesión en los isquiotibiales que podría limitar su rendimiento.

A pesar de esa dificultad, el atleta confirmó su participación y buscará disfrutar de una experiencia especial: volver a competir en el país donde nació y hacerlo representando a la provincia que marcó sus primeros años de vida.

MA