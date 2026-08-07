-7°
-9°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 provinciales nacional de atletismo
07 de Agosto de 2026
provinciales |
Por Redacción Red43

Nació en Puerto Madryn, vive en Sudáfrica y representará a Chubut junto a Arbe y “Coco” Muñoz en el Nacional de Atletismo

Nicolás Anema nació en Puerto Madryn vive en Sudáfrica desde los 3 años y decidió representar a su provincia natal en el Campeonato Argentino de Mayores
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La historia de Nicolás Anema será una de las particulares que tendrá la delegación chubutense en el 106° Campeonato Argentino de Mayores de Atletismo, que se disputará este fin de semana en Rosario.

 

El atleta nació en Puerto Madryn el 14 de enero de 2003, pero cuando tenía apenas 3 años se radicó junto a su familia en Sudáfrica, donde creció y desarrolló su carrera deportiva. Después de dos décadas, regresó a la Argentina y eligió competir bajo la bandera de Chubut.

 

Anema, que actualmente tiene 23 años y también cuenta con ciudadanía sudafricana, volverá a la pista para representar a la Federación de Atletismo de Chubut en la prueba de 1.500 metros llanos, una de las competencias tradicionales del certamen nacional.

 

El corredor explicó que su decisión de competir por Chubut está vinculada con sus raíces y con el orgullo de representar el lugar donde nació.

 

 

Una delegación chubutense con experiencia

 

Además de Anema, Chubut contará con varios atletas reconocidos en la competencia nacional.

 

Entre ellos estarán los olímpicos Joaquín Arbe y Eulalio “Coco” Muñoz, quienes participarán en las pruebas de fondo, junto al resto de los representantes provinciales que competirán en distintas disciplinas.

 

El Esquelense Joaquín Arbe y el comodorense Thiago Velázquez serán los primeros chubutenses en salir a pista con los 10.000 metros llanos, mientras que Arbe y Muñoz también estarán presentes en los 5.000 metros.

 

También formarán parte de la delegación la trelewense Marlene Koss y la radatilense Miranda Recalde en los 100 metros con vallas; Agustín Coronel en los 400 metros; Ivo Silva Herrera en los 800 metros; Taiel Mantello en salto en alto y Camila Crozes, oriunda de Trevelin, en heptatlón.

 

 

El desafío de volver a competir en Argentina

 

Anema llega al campeonato con la expectativa de representar a Chubut en una prueba de alto nivel, aunque arrastra una lesión en los isquiotibiales que podría limitar su rendimiento.

 

A pesar de esa dificultad, el atleta confirmó su participación y buscará disfrutar de una experiencia especial: volver a competir en el país donde nació y hacerlo representando a la provincia que marcó sus primeros años de vida.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Secuestraron tres vehículos con leña sin permisos
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 ¿Querés aprender un oficio? Esquel lanzó un curso gratuito de instalaciones eléctricas
4
 Chubut presentó un mapa interactivo que permite ver rutas, alertas y servicios en tiempo real
5
 La imagen que esperaban los esquiadores: La Hoya amaneció cubierta de nieve
1
 ¿Se viene otra nevada? El pronóstico del SMN para este sábado en Esquel
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 Nuevos restos fósiles en Chubut abren la puerta al estudio de una especie de saurópodo
4
 Dictan en Esquel "Zamiñ", un taller de cestería mapuche con fibras vegetales
5
 Trelew: la Zona Franca suma una planta pesquera con una inversión de USD 15 millones y 400 nuevos empleos
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -