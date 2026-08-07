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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Reabren la Ruta 40 entre Esquel y Epuyén con máxima precaución

Vialidad Nacional confirmó que desde las 13 se restablece el tránsito entre Esquel y Epuyén. Mirá cómo es la circulación en medio del temporal de nieve.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó que este viernes 7 de agosto quedará habilitada nuevamente la circulación sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Esquel con Epuyén. La reapertura será a partir de las 13 para todo tipo de vehículos, aunque las condiciones de la calzada obligan a extremar los cuidados al conducir.

 

Cómo se podrá circular

Según el parte oficial, el tránsito estará habilitado con portación obligatoria de cadenas y extrema precaución.

 

Si bien la transitabilidad mejoró tras las tareas de despeje, la calzada todavía presenta sectores con nieve, hielo y banquinas cubiertas, mientras que en algunos puntos continúa nevando.

 

 

Los trabajadores viales siguen realizando tareas para retirar la nieve acumulada y mantener el camino en condiciones.

 

Recomiendan consultar el estado de las rutas

Desde Vialidad Nacional recordaron que las condiciones pueden modificarse en pocas horas debido a las nevadas y las bajas temperaturas, por lo que aconsejan verificar el estado de las rutas antes de emprender un viaje y respetar todas las indicaciones de circulación.

 

 

O.P.

 

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