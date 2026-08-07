Chubut será sede del cierre general de los Juegos Epade 2027

Con el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte patagónico y optimizar la organización de las competencias regionales, autoridades deportivas de las seis provincias de la Patagonia definieron esta semana en la Casa del Chubut, en Buenos Aires, una reestructuración integral de los Juegos EPADE, Para EPADE y Juegos de Integración Patagónica (JIP), determinando que la premiación y cierre general de los Juegos Epade 2027 se realizará en la provincia de Chubut.

La decisión se tomó durante la segunda Reunión Ordinaria del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), que se llevó adelante en la sede de la representación del Gobierno del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante este martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto, congregando en esta oportunidad a los integrantes del Comité Ejecutivo, Comité Técnico Asesor (CTA) y Comité Técnico Asesor (PCD) de las provincias del Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Neuquén.

Tras la conclusión del encuentro, encabezado por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, en horas de la tarde de este jueves se definieron, asimismo, los principales lineamientos que marcarán el futuro de las competencias deportivas patagónicas y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las seis provincias de la región.

Las fechas

De este modo y mediante acta oficial, quedó conformado el calendario de competencias para el 2027.

Los Juegos EPADE se desarrollarán del 18 al 24 de abril. Integrando la Zona Sur, Chubut: Trelew (Fútbol y Atletismo, a confirmar); Tierra del Fuego: Río Grande (Vóley y Judo) y Ushuaia (MTB Ciclismo). Además de Santa Cruz: Río Gallegos (Básquet y Handball).

En cuanto a la Zona Norte se estableció a La Pampa: Santa Rosa (Natación).

Por su parte los Juegos de la Integración Patagónica y Para EPADE se extenderán del 29 de abril al 3 de mayo de 2027.

La Zona Norte quedó conformada por La Pampa: Santa Rosa (Atletismo PCD, Natación PCD, Boccia, Básquet 3x3 y Tenis); Río Negro: Bariloche (Escalada, Levantamiento, Gimnasia Artística, Lucha, Tenis de mesa y Tenis de mesa PCD); Neuquén: Neuquén (Taekwondo, Bádminton, Bádminton PCD, Beach Vóley, Tiro con arco y Tiro con arco PCD).

Con esta definición estratégica, el Ente Patagónico del Deporte reafirma su compromiso histórico de promover el deporte como una herramienta fundamental de integración regional, inclusión social y desarrollo integral para las juventudes de la Patagonia.

La consolidación de este calendario anual no solo impulsa el rendimiento competitivo y el espíritu federal de la región, sino que también garantiza la continuidad de espacios de encuentro deportivo acordes a los más altos estándares organizativos para las seis provincias de la Patagonia.

R.G