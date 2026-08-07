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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Entre la infraestructura provincial y la falta de apoyo nacional

Con mucho de gestión y sobre con una amplia decisión política, Chubut Deportes proyecta un gran año deportivo.
Por Redacción Red43

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En el marco de la reunión del Ente Patagónico de los Juegos EPADE celebrada en la Casa del Chubut en Buenos Aires, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, trazó un balance sobre los principales desafíos que enfrenta la gestión provincial: la planificación del calendario regional, la ejecución de obras clave y la compleja situación financiera que atraviesan los atletas.

 

 

APUESTA POR EL ATLETISMO Y EL FÚTBOL EN LOS EPADE

 

De cara a la próxima edición de los Juegos EPADE programada para el mes de abril, se confirmó que Chubut será sede de las competencias de fútbol —en ambas ramas— y atletismo. En ese sentido, la dirigencia evalúa trasladar las pruebas atléticas al Valle, aprovechando las obras en la nueva pista de Trelew.

 

"Revisamos las incorporaciones de disciplinas para tener certezas; todos coincidimos en que la inclusión del handball fue un acierto. Ahora trabajamos para garantizar el mejor calendario posible para nuestros deportistas", destacó Reyes.

 

 

LA FAMILIA COMO PRINCIPAL SPONSOR ANTE EL RECORTE NACIONAL

 

Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario fue la marcada quita de recursos por parte del Gobierno Nacional hacia las provincias y el Comité Olímpico.

 

Hoy el costo del desarrollo deportivo recae fuertemente en las familias y en el presupuesto provincial.

 

Ante el nulo aporte de Nación, Chubut busca generar alianzas con municipios clave como Rosario y potenciar acuerdos interprovinciales para abaratar costos de logística y competencia.

 

En paralelo a la agenda institucional, autoridades provinciales mantuvieron un encuentro en Buenos Aires con atletas chubutenses radicados en Capital Federal y La Plata por motivos de estudio o alto rendimiento.

 

Si bien Reyes reconoció que la creación de una residencia propia en Buenos Aires no es viable en el corto plazo por restricciones presupuestarias, remarcó la importancia de poner a disposición la Casa del Chubut como punto de contención y acompañamiento logístico, proyectando un nuevo encuentro con los deportistas para el mes de octubre.

 

Por último, la gestión ratificó el avance de trabajos de infraestructura deportiva considerados claves para la provincia, con especial foco en Esquel y el Valle.

 

 

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