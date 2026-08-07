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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB abrió una nueva diplomatura en Derecho Previsional con enfoque patagónico

La propuesta tendrá una duración de cinco meses y brindará herramientas teóricas y prácticas sobre seguridad social, ANSES, regímenes especiales y litigios previsionales. Las inscripciones ya están abiertas.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció la apertura de inscripciones para la Diplomatura Universitaria en Derecho Previsional, una propuesta de formación orientada a profundizar conocimientos sobre el sistema previsional argentino con una mirada vinculada a la realidad de la Patagonia.

 

La capacitación está destinada a abogadas y abogados, integrantes del Poder Judicial, trabajadores de organismos públicos, estudiantes avanzados y personas interesadas en incorporar herramientas en la materia.

 

 

 

El programa contempla tres módulos principales: principios constitucionales y marco normativo de la seguridad social; funcionamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), prestaciones, movilidad, regímenes especiales y complemento por zona austral; además del procedimiento administrativo ante ANSES y la litigiosidad judicial.

 

La diplomatura tendrá una duración de cinco meses (120 horas reloj) y se desarrollará bajo una modalidad híbrida, con encuentros virtuales semanales y clases presenciales a confirmar. La propuesta tendrá un formato teórico-práctico con análisis de casos.

 

La dirección estará a cargo de María del Carmen Besteiro, mientras que la coordinación será responsabilidad de Carolina Lodeiro Martínez. La actividad cuenta con certificación universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB y es arancelada.

 

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través del correo diplomaturaderechoprevisional@gmail.com.

 

 

 

R.G

 

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