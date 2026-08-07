“El orgullo del resultado y la importancia de los procesos”

La localidad de Trevelin tendrá representantes en los Juegos Nacionales Evita. Al menos en la jornada de ayer el equipo Sub 14 de Hockey Seven de la Escuela Municipal de Trevelin ganó la final y sacó pasaporte para la Ciudad feliz,

Y para el secretario de Deportes, Carlos Sainz en un motivo de orgullo.

- Contanos las sensaciones tras la victoria de ayer de los chicos de Trevelin en un deporte que no suelen practicar, ya que el hockey tradicional es distinto.

- Primero, un orgullo enorme y mucha felicidad por el resultado, pero sobre todo por la importancia del proceso de trabajo. Es un grupo que se viene conformando hace un tiempo y compite en hockey pista. Tienen la ventaja de que varios son futbolistas, lo que les aporta esa picardía y enseñanza del otro deporte para trasladarla al hockey Seven.

Iban con muchas ilusiones; era la primera vez que un equipo masculino de hockey de Trevelin clasificaba a un Provincial de los Juegos Evita. Estuvieron muy concentrados, escuchando a los profes, y se dio el resultado. Además, el equipo femenino hizo un excelente torneo; en definitiva, son etapas de crecimiento.

- En el marco del aniversario de Trevelin (5 de diciembre), ya trabajan en varios torneos, como la Copa Aniversario de Futsal masculino y femenino, y actividades de Newcom.

- Es un lindo desafío. Queremos celebrar el aniversario de la localidad con esta Copa orientada a ambas ramas (femenina y masculina). Se organizará por invitación. Los equipos interesados ya pueden contactar a Julio Carrillo, coordinador del Gimnasio Polideportivo "Eduardo Bjerring", quien está al frente de la logística.

- El 5 y 6 de septiembre se viene el Encuentro de Minibásquet organizado por Carossi Básquet, otra gran movida en el Gimnasio Eduardo Bjerring.

- Sí, realizaremos la tercera edición del Encuentro "Eduardo Bjerring" de Minibásquet. Esperamos alrededor de 200 chicos que van a jugar en diferentes formatos durante el fin de semana.

Además de competir con sus clubes, compartirán la jornada "Jamboree", donde se mezclan jugadores de distintos equipos. Pasan a formar equipo con chicos contra los que antes competían, lo cual va muy en sintonía con la filosofía pedagógica y educativa de esta Secretaría.

- Respecto a la infraestructura y los recursos, ¿qué alcance tendrá la herramienta del Telebingo Deportivo Solidario para las instituciones locales?

En el municipio dependemos mucho de nuestro Fondo de Desarrollo Deportivo para seguir adelante en este contexto económico complejo. Aunque aún no encauzamos propuestas concretas con el “Plan Galina”, el Telebingo Deportivo es un salvavidas.

Hoy viajar para competir fuera de la localidad es muy costoso. La mayoría de los cartones se destinarán a asistir a esos pequeños equipos que necesitan gestionar fondos para representarnos en torneos provinciales o regionales.