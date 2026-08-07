Docentes y equipos directivos de Chubut podrán capacitarse en prevención del suicidio

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del “Encuentro de sensibilización sobre prevención del suicidio en ámbitos educativos”, una propuesta de formación destinada a docentes y equipos directivos de todos los niveles del sistema educativo provincial.

La jornada se realizará el próximo martes 11 de agosto, de 9 a 11 horas, en modalidad virtual desde la Plataforma Webex.

Entornos escolares protectores

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Coordinación de los Equipos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares del Ministerio de Educación provincial y el Área de Prevención y Cuidados de la Secretaría de Educación de la Nación, con el propósito de promover espacios de reflexión y capacitación que fortalezcan el abordaje institucional de estas problemáticas.

Durante el encuentro se abordarán herramientas para la prevención y el acompañamiento frente a situaciones vinculadas al suicidio, la ideación suicida, los intentos de suicidio y las autolesiones en el ámbito educativo, desde una perspectiva de derechos y una pedagogía del cuidado que favorezca la construcción de entornos escolares protectores.

Inscripción abierta

La capacitación busca fortalecer prácticas institucionales de escucha, acompañamiento, prevención y cuidado que contribuyan a la protección y promoción integral de los derechos de niños y adolescentes, promoviendo el trabajo corresponsable entre los distintos actores de la comunidad educativa.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/CuidadoEscolarCh.

R.G