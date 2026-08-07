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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel suma un taller gratuito para aprender cestería mapuche

La propuesta forma parte del programa Pertenecer y se dictará en los barrios Los Sauces y Malvinas. La actividad es libre, gratuita y las inscripciones se realizan en los días y horarios de cursado.
Por Redacción Red43

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El programa Pertenecer incorporó una nueva propuesta a su oferta de actividades 2026 con el lanzamiento del taller "Zamiñ: cestería mapuche con fibras vegetales", una iniciativa destinada a promover y transmitir saberes ancestrales.

 

El espacio estará a cargo de Jessica Mariel Chandía y se desarrollará en dos sedes de Esquel. Los lunes de 15:00 a 17:00 horas las clases se realizarán en la sede vecinal del barrio Los Sauces, mientras que los viernes de 14:30 a 16:30 horas tendrán lugar en la sede vecinal del barrio Malvinas.

 

La participación es libre y gratuita, y quienes deseen sumarse podrán inscribirse directamente en los días y horarios en que se desarrolla el taller.

 

 

 

 

R.G

 

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