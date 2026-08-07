UNPSJB Esquel: La Facultad de Ingeniería busca docente en Matemática



La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, informa que se encuentra abierta la inscripción para la cobertura de un cargo de Jefe/a de Trabajos Prácticos (JTP), dedicación simple, para desempeñarse en la asignatura Matemática del Ciclo Integrado de Ingreso.



El cargo, de carácter interino, está destinado al dictado de la materia para estudiantes de Ingeniería Forestal, Analista Programador Universitario (APU) y materias comunes de Ingeniería, con una carga horaria semanal de 10 horas. Además de las funciones docentes, podrán asignarse actividades de investigación, extensión y/o gestión, de acuerdo con las necesidades académicas de la Facultad.



Podrán postularse quienes posean título universitario de Profesor/a Universitario/a de Matemática o Ingeniero/a, expedido por una universidad nacional o extranjera reconocida. La documentación requerida incluye currículum vitae actualizado y copia del título debidamente legalizado o constancia de título en trámite.



La selección se realizará conforme al Reglamento de Cargos Interinos de la Facultad de Ingeniería e incluirá tres instancias: evaluación de títulos y antecedentes, entrevista personal y clase expositiva, cuyo tema será informado a las y los postulantes con al menos 48 horas de anticipación. La Comisión Evaluadora estará integrada por las y los docentes Ing. Nadia Pérez, Prof. Lucila Cabanelas e Ing. Pablo López Bernal, junto al estudiante José Luis Moliterno.



La inscripción permanecerá abierta desde el 5 hasta el 13 de agosto de 2026, inclusive. La documentación deberá presentarse por duplicado en la oficina administrativa de la Delegación Académica de la Facultad de Ingeniería, ubicada en el Edificio de Aulas (Ruta Nacional 259, km 16,41), de lunes a viernes de 9 a 12 horas. También podrá enviarse por correo electrónico a fiealumnos@unp.edu.ar



Desde la Facultad de Ingeniería invitan a las y los profesionales que reúnan los requisitos a participar de esta convocatoria, que busca fortalecer el equipo docente del Ciclo Integrado de Ingreso y acompañar la formación de las y los futuros estudiantes de las carreras de Ingeniería en la Sede Esquel.

