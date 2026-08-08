Estado de las rutas en Chubut: Vialidad emite el parte diario con presencia de hielo, nieve y barro

Las condiciones meteorológicas invernales continentales continúan condicionando la transitabilidad en los distintos corredores que atraviesan la provincia. La Dirección Nacional de Vialidad y la Administración Vial Provincial (Zona Operativa Noroeste) difundieron el reporte oficial correspondiente al sábado 8 de agosto de 2026, donde se detallan las variables de calzada, la presencia de hielo y las tareas de conservación en marcha.

Desde las primeras horas del día, los equipos viales se encuentran desplegados en puntos estratégicos realizando riego con sal, despeje y mantenimiento para garantizar la conectividad entre las distintas localidades.

Corredores nacionales: nieve, heladas y uso obligatorio de cadenas

En la Ruta Nacional N° 40, el tramo comprendido entre El Bolsón y el acceso a Cholila se encuentra transitable con extrema precaución debido a la presencia de calzada húmeda por riego con sal, escarcha y nieve en sectores, además de banquinas inestables y viento blanco. Una situación similar de acumulación de nieve y heladas se registra en los tramos Acceso Cholila–Empalme Ruta N° 259, Esquel–Tecka y Tecka–Gobernador Costa.

En el tramo que une Esquel con Trevelin (Ruta N° 259), la calzada permanece húmeda por riego con sal y se solicita precaución ante la presencia de animales sueltos y equipos trabajando. Por su parte, en la Ruta N° 260 (Empalme Ruta 40–Límite con Chile), las autoridades determinaron la portación obligatoria de cadenas y extrema precaución al conducir, dada la presencia de nieve, escarcha, barro y agua sobre la traza, sumado a heladas fuertes.

En la Ruta Nacional N° 3, la circulación entre Puerto Madryn, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia se mantiene transitable con precaución por calzada húmeda en sectores, banquinas con barro y viento. Asimismo, en la Ruta Nacional N° 25 (tramo Rawson–Tecka), el tránsito se desarrolla con precaución por calzada húmeda y desvíos de ripìo con presencia de barro.

Red provincial: tramos con barro y accesos a la cordillera

El reporte de la Zona Operativa Noroeste de la AVP indica que los accesos a los principales centros turísticos y parajes se encuentran transitables con precaución por heladas. El acceso a la Ruta A10 (Esquel–La Hoya) presenta sectores con escarcha y equipos viales trabajando sobre la calzada.

Respecto a las rutas provinciales de ripio, la presencia de barro afecta la circulación en diversos tramos:

Ruta Provincial N° 12: sectores con barro e intervalos con heladas en todo su tendido desde el empalme con Ruta 25 hasta la zona de Gualjaina y su empalme con Ruta 40.

Ruta Provincial N° 17: transitable con precaución por heladas y barro en los tramos no pavimentados hacia Corcovado, Trevelin y Lago Rosario.

Ruta Provincial N° 44: se solicita transitar con extrema precaución en los tramos de acceso a Lago Guacho, Laguna Falso Engaño y Lago Vinter por la acumulación de barro y nieve.

Ruta Provincial N° 71: en la zona del Parque Nacional Los Alerces, la traza de ripio presenta sectores con barro y acumulación de nieve, demandando extrema precaución.

Las autoridades viales reiteran la importancia de consultar el estado de los caminos antes de emprender viajes, respetar las indicaciones del personal desplegado en las rutas y circular a baja velocidad.

T.B