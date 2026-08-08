Murió Jorge Messi, padre y pilar fundamental en la carrera de Lionel

El ámbito futbolístico nacional e internacional atraviesa una jornada de profundo pesar tras confirmarse la triste noticia en las primeras horas de este fin de semana. Jorge Messi, padre y representante de Lionel Andrés Messi, falleció este sábado a las 2 de la mañana a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario, donde se encontraba internado producto de una larga enfermedad.

La noticia fue confirmada a través de un parte oficial difundido por las autoridades del centro de salud donde permanecía asistido. Pasadas las 10, la institución emitió un mensaje firmado por su Director Médico, Carlos Mackey, en el que se informó el fallecimiento del paciente ocurrido en la madrugada, acompañando a sus familiares y seres queridos en el difícil momento y señalando que, en cumplimiento de las normas de privacidad, no se brindarían mayores detalles sobre las circunstancias médicas.

Pilar en el desarrollo familiar y la carrera deportiva

Marido de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge se convirtió en una figura determinante y el pilar fundamental para sostener la trayectoria futbolística de su hijo. Formado como técnico químico, se desempeñó durante años en la fábrica Acindar —donde llegó a ocupar cargos gerenciales— tras haber dejado su propia faceta deportiva en las divisiones inferiores.

Su rol trascendió el acompañamiento familiar convencional. Fue el encargado de liderar las gestiones ante los problemas de crecimiento que afrontaba Lionel en sus inicios como juvenil en Newell's y quien promovió la histórica búsqueda de oportunidades en Europa. Cuando decidieron probar suerte en el FC Barcelona a los 13 años, Jorge logró estructurar un acuerdo inédito para la época que garantizó la cobertura del tratamiento médico, vivienda, trabajo y la contención necesaria para que su hijo pudiera permanecer en España.

Muestras de dolor y condolencias institucionales

Confirmado su deceso, las instituciones del fútbol expresaron de inmediato su acompañamiento a la familia. El Club Atlético Newell's Old Boys fue el primer organismo en emitir un comunicado oficial, despidiendo con dolor a quien fuera reconocido hincha de la institución y pilar fundamental en la formación del capitán argentino, destacando su visión, rigor y afecto constante detrás de escena.

A los mensajes de la entidad rosarina se sumaron expresiones de condolencia por parte de la Liga Profesional de Fútbol y diversas personalidades del deporte global, quienes enviaron su apoyo al futbolista de 39 años y a todo su entorno cercano en esta difícil jornada.

T.B