“No paró de nevar”: crece el entusiasmo por la temporada en La Hoya

La nieve llegó con fuerza a La Hoya y renovó las expectativas para una gran temporada invernal. La instructora de esquí esquelense Ferdy Costa celebró la importante acumulación registrada en las últimas horas y aseguró que las condiciones actuales son ideales para disfrutar de la montaña.

“Llegó la nieve y qué nieve, y qué cantidad de nieve. Estamos recontentos porque no paró de nevar en todo el día y hay acumulación super grande de nieve seca”, expresó Costa.

La instructora estimó que en la base ya se acumularon más de 50 centímetros y señaló que en las cotas superiores la cantidad es aún mayor. “Con esta caída nos aseguramos la nieve para toda la temporada y se espera bastante frío, así que eso va a estar buenísimo para conservarla”, destacó.

Con más de 25 años de experiencia en La Hoya, Costa compartió la jornada junto a uno de sus alumnos, Gianluca González, oriundo de Rawson, quien contó que hace entre cinco y seis años elige este centro de esquí para practicar.

“Mi profe favorita, da muy buenas clases”, aseguró Gianluca.

Entre los turistas que aprovecharon las condiciones de la montaña también estuvieron visitantes de Caleta Olivia, quienes se sorprendieron por la intensidad de la nevada. “Sabíamos que iba a nevar, pero no tanto. La verdad está espectacular”, señalaron.

R.G