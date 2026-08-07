-7°
-9°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelLa Hoya
07 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“No paró de nevar”: crece el entusiasmo por la temporada en La Hoya

La intensa nevada dejó una postal invernal en La Hoya y renovó el entusiasmo de quienes disfrutan del esquí. Instructores y visitantes compartieron sus sensaciones desde la montaña.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La nieve llegó con fuerza a La Hoya y renovó las expectativas para una gran temporada invernal. La instructora de esquí esquelense Ferdy Costa celebró la importante acumulación registrada en las últimas horas y aseguró que las condiciones actuales son ideales para disfrutar de la montaña.

 

“Llegó la nieve y qué nieve, y qué cantidad de nieve. Estamos recontentos porque no paró de nevar en todo el día y hay acumulación super grande de nieve seca”, expresó Costa.

 

 

 

La instructora estimó que en la base ya se acumularon más de 50 centímetros y señaló que en las cotas superiores la cantidad es aún mayor. “Con esta caída nos aseguramos la nieve para toda la temporada y se espera bastante frío, así que eso va a estar buenísimo para conservarla”, destacó.

 

Con más de 25 años de experiencia en La Hoya, Costa compartió la jornada junto a uno de sus alumnos, Gianluca González, oriundo de Rawson, quien contó que hace entre cinco y seis años elige este centro de esquí para practicar.

 

“Mi profe favorita, da muy buenas clases”, aseguró Gianluca.

 

 

 

Entre los turistas que aprovecharon las condiciones de la montaña también estuvieron visitantes de Caleta Olivia, quienes se sorprendieron por la intensidad de la nevada. “Sabíamos que iba a nevar, pero no tanto. La verdad está espectacular”, señalaron.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Secuestraron tres vehículos con leña sin permisos
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 ¿Querés aprender un oficio? Esquel lanzó un curso gratuito de instalaciones eléctricas
4
 Chubut presentó un mapa interactivo que permite ver rutas, alertas y servicios en tiempo real
5
 La imagen que esperaban los esquiadores: La Hoya amaneció cubierta de nieve
1
 ¿Se viene otra nevada? El pronóstico del SMN para este sábado en Esquel
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 Nuevos restos fósiles en Chubut abren la puerta al estudio de una especie de saurópodo
4
 Dictan en Esquel "Zamiñ", un taller de cestería mapuche con fibras vegetales
5
 Trelew: la Zona Franca suma una planta pesquera con una inversión de USD 15 millones y 400 nuevos empleos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -