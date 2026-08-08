Taccetta visitó el Cañadón de Bórquez y confirmó el inicio de las obras de gas natural

El intendente Matías Taccetta visitó el jueves por la tarde a cinco familias del barrio Cañadón de Bórquez que accederán a conexiones domiciliarias de gas natural en el marco del programa municipal que asistirá a 55 familias de distintos sectores de la ciudad.

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez; el director de Vivienda, Moisés Lima, y parte del equipo técnico municipal que lleva adelante la implementación del programa.

Durante las visitas, Taccetta informó a los vecinos que las obras comenzarán en los próximos días e incluirán la ejecución de las instalaciones internas necesarias para acceder al servicio de gas natural. Además, el municipio entregará un calefactor, un termotanque y una cocina a cada familia beneficiaria, para garantizar que puedan utilizar la conexión una vez finalizados los trabajos.

El programa forma parte de las políticas habitacionales que impulsa la Municipalidad de Esquel para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y que prioriza a las familias que aún no cuentan con acceso al gas natural. En ese sentido, Taccetta indicó que "sabemos lo que significa para una familia poder dejar atrás la leña y contar con gas natural en su casa. No es solamente una obra de infraestructura, es una mejora concreta en la calidad de vida y una inversión que brinda mejor calidad de vida para cada hogar".

Asimismo, el intendente destacó la importancia de recorrer los barrios y mantener el contacto directo con los vecinos. "Nos comprometimos a estar presentes, a escuchar y a trabajar para resolver las necesidades más urgentes. Por eso visitamos cada familia beneficiaria, porque queremos acompañarlos durante todo el proceso y asegurarnos de que estas soluciones lleguen a quienes realmente las necesitan", expresó.

Por último, Taccetta remarcó que el municipio continuará impulsando este tipo de programas y afirmó que "cada obra que realizamos tiene un impacto directo en la vida de las familias. Seguimos gestionando y administrando los recursos con responsabilidad para que más vecinos puedan acceder a servicios esenciales y mejorar sus condiciones habitacionales".

T.B