Leo García brindará este domingo una charla gratuita sobre producción musical en Rawson

El reconocido músico argentino Leo García brindará este domingo 9 de agosto una charla abierta en el Centro Cultural Provincial de Rawson, donde compartirá con el público su experiencia en la industria musical, abordará distintas herramientas vinculadas a la producción artística y repasará algunos de los principales momentos de su carrera.

La propuesta comenzará a las 19 horas en el Centro Cultural Provincial, ubicado en Dr. Federicci 216, y estará destinada especialmente a músicos, productores, estudiantes y personas interesadas en conocer desde adentro los procesos creativos y de producción musical. La participación será libre y gratuita.

La actividad es organizada por Delta Contenidos, en colaboración con la Subsecretaría de Cultura del Chubut, como parte de las propuestas destinadas a generar espacios de formación, intercambio y encuentro entre artistas de reconocida trayectoria y referentes del ámbito cultural provincial.

Una extensa trayectoria en la música argentina

Con más de tres décadas de carrera, Leo García es uno de los artistas vinculados al pop y la música electrónica con una reconocida trayectoria dentro de la escena argentina. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a Avant Press, banda de techno pop que formó en 1990, antes de iniciar su carrera como solista a fines de esa década.

En 1999 publicó su primer álbum solista, Vital, y ese mismo año comenzó a trabajar junto a Gustavo Cerati, acompañándolo como guitarrista durante la etapa de Bocanada y colaborando en arreglos y producción. Años más tarde, en 2007, volvió a compartir escenario con Cerati al participar como músico invitado durante la gira Me Verás Volver de Soda Stereo.

A lo largo de su carrera, García desarrolló además trabajos como compositor y productor, editó numerosos discos y colaboró con distintos artistas de la escena nacional e internacional. En 2012 fue incluido por la edición argentina de Rolling Stone entre los 100 mejores guitarristas del rock argentino y en 2015 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito en la categoría Solista Masculino de Pop.

Experiencias y herramientas para artistas

Durante el encuentro en Rawson, García compartirá aprendizajes adquiridos a lo largo de su trayectoria y brindará consejos y herramientas relacionadas con la producción artística, además de recorrer distintas etapas de su carrera y su experiencia trabajando junto a referentes de la música argentina.

La charla busca constituirse como un espacio de intercambio directo con músicos, productores y estudiantes de Chubut, acercando experiencias concretas de la industria y ofreciendo la posibilidad de conocer los procesos creativos y profesionales detrás de una carrera de más de 30 años.

T.B