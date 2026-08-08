"Esperé tanto tiempo esta ayuda": la emoción de una vecina del Cañadón de Bórquez beneficiada por el Plan Techos

El intendente Matías Taccetta visitó este jueves la vivienda de Irma, vecina del barrio Cañadón de Bórquez, una de las beneficiarias del Plan Techos, una iniciativa impulsada por la Municipalidad con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a familias de distintos sectores de la ciudad.

Durante la visita, el mandatario municipal dialogó con la vecina y observó los trabajos que se realizan en el marco de este programa, que contempla en una primera etapa la intervención de 100 viviendas mediante el reemplazo de cubiertas deterioradas de chapa, cartón y otros materiales que no reúnen las condiciones necesarias, por techos más seguros, resistentes y duraderos.

A su vez, esta política pública también genera empleo, dado que la ejecución de los trabajos se realiza mediante la contratación de mano de obra local para la colocación y el recambio de los nuevos techos.

En ese marco, Taccetta destacó la importancia de recorrer personalmente cada una de las viviendas alcanzadas por el programa. "Para nosotros es muy importante visitar a cada vecino y conocer de primera mano su realidad. Detrás de cada obra hay una familia que necesita una respuesta, y eso es lo que buscamos con este programa: mejorar las condiciones habitacionales y brindar una solución concreta a quienes hace muchos años esperan una ayuda", expresó.

Asimismo, el intendente remarcó que el municipio continuará ampliando este tipo de políticas. "Sabemos que todavía hay muchas necesidades, pero estamos convencidos de que con una administración responsable podemos llevar adelante programas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y, al mismo tiempo, generen trabajo para trabajadores de Esquel", indicó.

Por su parte, la vecina Irma expresó su emoción y agradecimiento por la obra que se realiza en su vivienda. "El techo se cayó todo, goteaba, la pared también se cayó. Muchísimas gracias al intendente por venir y por la ayuda que esperé tanto tiempo", sostuvo.

T.B