Quedan pocos días para anotarse al primer torneo de rompecabezas de Esquel

Esquel se prepara para una propuesta diferente y quienes quieran participar todavía están a tiempo de anotarse al primer torneo de rompecabezas de la zona, organizado por Puzzlera Club.

La competencia se realizará el sábado 15 de agosto a las 19:00 horas en la pizzería Fitzroya y tendrá una modalidad por equipos. Cada grupo podrá estar integrado por hasta cuatro participantes y deberá completar un rompecabezas de 500 piezas en un tiempo máximo de 90 minutos.

El desafío será el mismo para todos los equipos y la imagen del rompecabezas se mantendrá como sorpresa hasta el momento de la competencia.

La organización estableció un cupo máximo de 10 equipos, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse antes de que se completen las plazas.

¿Cómo será el torneo?

Cada equipo deberá contar con un capitán y organizarse para resolver el rompecabezas de la manera más rápida posible. La propuesta pondrá a prueba la estrategia, la coordinación y la capacidad de trabajar en equipo contra reloj.

Quienes todavía no tengan un grupo completo también pueden anotarse. Desde la organización se contempla la posibilidad de reunir participantes individuales para conformar nuevos equipos.

La inscripción tiene un valor de $30.000 por persona.

Una propuesta diferente en Esquel

El torneo busca sumar una actividad vinculada a los juegos de mesa y generar un espacio de encuentro para quienes disfrutan de los rompecabezas y este tipo de desafíos.

La iniciativa forma parte de Puzzlera Club, un proyecto que apunta a reunir a personas interesadas en los juegos de mesa y generar nuevas propuestas en la ciudad.

El torneo de rompecabezas será el punto de partida para futuras actividades, con la intención de incorporar otros juegos y encuentros para seguir formando una comunidad alrededor de esta temática.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse con Puzzlera Club a través de sus redes sociales para consultar por la inscripción y los lugares disponibles.

A.M.D