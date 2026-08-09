Oportunidad laboral en la UNPSJB Esquel: buscan cubrir un cargo docente en Matemática

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, abrió una convocatoria para cubrir un cargo docente en el área de Matemática del Ciclo Integrado de Ingreso.

Se trata de un puesto interino de Jefe/a de Trabajos Prácticos (JTP), con dedicación simple y una carga horaria de 10 horas semanales. La persona seleccionada estará a cargo del dictado de la asignatura destinada a estudiantes de Ingeniería Forestal, Analista Programador Universitario (APU) y materias comunes de Ingeniería.

Además de las tareas frente a estudiantes, el cargo podrá incluir actividades vinculadas con investigación, extensión y gestión académica, según las necesidades de la Facultad.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a profesionales que cuenten con título universitario de Profesor/a Universitario/a de Matemática o Ingeniero/a, otorgado por una universidad nacional o extranjera reconocida.

Entre la documentación solicitada se encuentra el currículum vitae actualizado y una copia del título legalizado o constancia de título en trámite.

Cómo será la selección

El proceso de evaluación contempla tres instancias: análisis de antecedentes y títulos, una entrevista personal y una clase expositiva cuyo tema será informado previamente a quienes participen.

La comisión evaluadora estará integrada por docentes de la Facultad de Ingeniería y un representante estudiantil.

Fechas y lugar de inscripción

La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de agosto de 2026 inclusive.

Las personas interesadas deberán presentar la documentación por duplicado en la oficina administrativa de la Delegación Académica de la Facultad de Ingeniería, ubicada en el Edificio de Aulas de la Ruta Nacional 259 km 16,41, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

También se podrá enviar la documentación por correo electrónico a .

Desde la Facultad invitaron a profesionales que cumplan con los requisitos a participar de la convocatoria, destinada a fortalecer el equipo docente y acompañar la formación de futuros estudiantes de Ingeniería en la sede Esquel.

A.M.D