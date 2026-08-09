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09 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Hoy hay clásico en Esquel: Wenu y Del Campo se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2026 continúa hoy en el Gimnasio Municipal León Camilo Catena con partidos desde las 13 horas. Habrá encuentros de las categorías B, C, Honor y Femenino.
Por Redacción Red43

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El futsal esquelense tendrá una nueva jornada de competencia con actividad durante toda la tarde en el Gimnasio Municipal León Camilo Catena, donde se disputarán partidos correspondientes al Torneo Clausura 2026.

 

La programación comenzará a las 13 horas con el encuentro entre Barka Futsal y Deportivo Sudelco, correspondiente a la División C. Luego será el turno de Caravana frente a Carioca Futsal a las 14 horas, mientras que a las 15 horas Antisecos FC se medirá con Camioneros.

 

La actividad de la División C continuará a las 16 horas con el partido entre Sporting y De-Cero, cerrando así la primera parte de la jornada.

 

La fecha también tendrá protagonismo femenino

 

Desde las 17 horas comenzarán los encuentros de la División Femenina. Italy Futsal enfrentará a Deportivo Cañadón, mientras que a las 18 horas Chelseas FC jugará ante Fontana.

 

La jornada femenina finalizará a las 19 horas con el cruce entre Austral Futsal y Club Lala Gym.

 

El clásico cierra la jornada

 

La parte final de la programación estará reservada para la División A. A las 20 horas se enfrentarán Retorno Futsal y La Reserva, mientras que el cierre tendrá el partido más esperado de la fecha.

 

Desde las 21 horas, Transporte Wenu y Club Del Campo protagonizarán el clásico del futsal esquelense, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

 

Con partidos durante toda la jornada, el Gimnasio Municipal León Camilo Catena será nuevamente el punto de encuentro para los equipos y fanáticos del futsal de Esquel.

 

 

A.M.D 

 

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