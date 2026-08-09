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09 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Se espera un domingo helado con temperaturas bajo cero durante todo el día

Las primeras horas del día registrarán sensaciones térmicas de hasta -7°C con cielo cubierto, mientras que hacia la noche la temperatura descenderá fuertemente.
Por Redacción Red43

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El pronóstico del tiempo para Esquel anticipa una jornada de intenso frío para este domingo 9 de agosto, con registros térmicos que se mantendrán bajo cero durante gran parte del día. Durante las primeras horas de la madrugada, a las 02:00 hs, la temperatura se ubicará en los -7°C con sensación térmica de -7°C, cielo cubierto, vientos del noreste de 3 a 16 km/h e índice FPS no requerido.

 

A medida que avanza la mañana, entre las 05:00 y las 08:00 hs, la temperatura se mantendrá en -4°C, con sensaciones térmicas que oscilarán entre los -5°C y los -3°C bajo un cielo cubierto y vientos leves predominantemente del noreste. Hacia las 11:00 hs, el termómetro marcará -1°C con sensación térmica de -2°C, con vientos del sureste de 3 a 16 km/h.

 

Durante las horas de la tarde, a las 14:00 y 17:00 hs, la temperatura alcanzará su punto máximo estimado en 0°C, con sensaciones térmicas de -2°C y -1°C respectivamente, acompañadas por un cielo parcialmente nuboso y vientos que rotarán hacia el este entre 5 y 22 km/h.

 

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas volverán a presentar un marcado descenso de la temperatura. A las 20:00 hs se Registrarán -5°C con nubes y claros, mientras que para las 23:00 hs la marca alcanzará los -9°C con una sensación térmica de -11°C, cielo parcialmente nuboso y vientos del noreste de 4 a 17 km/h.

 

T.B

 

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