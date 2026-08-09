Cultura en Chubut: el Centro Cultural Provincial presentó sus tres muestras de arte para agosto

El Gobierno del Chubut, través de la Subsecretaría de Cultura, presentó este viernes las tres muestras de arte del mes de agosto que reúnen diferentes técnicas, lenguajes y miradas, con propuestas que recorren el retrato, los paisajes patagónicos, la experimentación artística y el vínculo con la naturaleza.

Una de ellas es “Miradas del Alma: Óleos en pequeño formato”, que podrá visitarse desde este 7 al 31 de agosto y corresponde a la artista plástica Claudia Bau, seleccionada en el marco de la Convocatoria 2026 de Artistas Noveles.

La propuesta reúne retratos hiperrealistas capaces de transmitir emociones profundas a través de cada mirada.

Claudia Bau presenta una colección de obras en las que el amor, la ternura, la

indiferencia, el terror y la galantería cobran vida mediante la técnica del óleo, invitando al público a descubrir historias y conectar con la esencia de cada retrato. Una muestra que demuestra que, incluso en pequeño formato, el arte puede conmover profundamente.

También se puede recorrer “Desde mi Tierra”, una exposición de obras en pintura asfáltica de Silvina Galli, con curaduría de Carolina Zeppo, que se exhibe en la Galería de la planta baja del Centro Cultural Provincial.

La propuesta explora las posibilidades expresivas de la pintura asfáltica a través de una técnica mixta desarrollada luego de años de investigación. Las obras evocan los paisajes de nuestra región desde la memoria y la emoción, con mares, ríos, lagunas, mesetas, bardas, valles y bosques que emergen entre texturas y relieves, acompañados por una paleta inspirada en los colores de la Patagonia.

De esta manera, “Desde mi Tierra” invita a descubrir el territorio desde una mirada

sensible y profundamente personal, poniendo en diálogo el arte, la experimentación y la identidad de nuestra tierra.

La programación se completa con la muestra colectiva “Los Cinco Elementos”, que estará expuesta en el Salón de Exposiciones de Artes Plásticas y Visuales del CCP y propone un recorrido artístico a través de la Tierra, el Agua, el Aire, el Fuego y el Éter.

La exposición invita a reflexionar sobre los ciclos de la naturaleza, la transformación y

el vínculo que nos une con nuestro entorno. La propuesta surge, además, desde una mirada sobre el fuego en la Patagonia, entendido como una fuerza vital y, al mismo tiempo, devastadora cuando escapa a nuestro control.

“Los Cinco Elementos” llega al CCP en el marco de un programa de intercambio y

trabajo colaborativo impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través del Área de Artes Visuales. La iniciativa se desarrolla desde hace varios años en articulación con la Legislatura de la Provincia del Chubut, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia y las áreas de Artes Visuales de distintos municipios patagónicos, fortaleciendo la circulación de propuestas artísticas y el intercambio cultural en la región.

Participan de la muestra Sabrina Sust, Ruth Rojas Jalley, Silvina Camba, Vale

Garbino, Alicia De Acevedo, China Benvenuto, Teresa Fasulino, Vero Hunter, Laura Ale, Connie Tarasido, Andrea Cressatti, Eva Castell, Gabriela Barba, Gisela Guastavino, Elizabeth Araya y Vale Segretti.

Técnicas y perspectivas

Las tres propuestas invitan al público a acercarse, detenerse y contemplar diferentes expresiones artísticas que, desde distintas técnicas y perspectivas, ponen en valor las emociones, la identidad patagónica, el territorio y la naturaleza.

Como es habitual, las muestras podrán visitarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas en el Centro Cultural Provincial, ubicado en Federicci 216 de Rawson, con entrada libre y gratuita.

Para consultas y coordinación de visitas guiadas, los interesados podrán comunicarse al correo electrónico ccpchubut@gmail.com

T.B