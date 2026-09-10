Realizaron trabajos eléctricos en la Escuela Agrotécnica 717 de Cerro Radal

El Departamento de Servicios de Alumbrado Público de la Municipalidad de Lago Puelo realizó una serie de trabajos en las instalaciones eléctricas de la Escuela Agrotécnica N.º 717 de Cerro Radal, con intervenciones destinadas a mejorar el funcionamiento y las condiciones de seguridad del establecimiento.

Las tareas abarcaron distintos puntos de la escuela. Se revisaron y adecuaron circuitos eléctricos, se instalaron y reemplazaron tomacorrientes y se realizaron trabajos en tableros.

Uno de los cambios más importantes fue el recambio de 125 tubos fluorescentes por tubos LED. También se renovaron todas las luces de emergencia de los distintos sectores de la institución.

Medidas de seguridad y nuevas instalaciones

Los trabajos incluyeron además la colocación de detectores de monóxido de carbono en los laboratorios, la cocina, la sala de industrialización y la sala de maestros.

En el exterior del establecimiento se incorporaron dos nuevas luminarias de alumbrado público. A pedido de los directivos, también se instaló un segundo timbre en el ala nueva de la escuela.

Otro de los trabajos estuvo relacionado con el grupo electrógeno. Se realizó su montaje y conexión con la instalación eléctrica existente, junto con los sistemas de protección y transferencia necesarios para que pueda abastecer al establecimiento ante eventuales cortes de suministro.

El municipio indicó que estas intervenciones se realizaron como parte del acompañamiento a la institución, aun cuando el mantenimiento y las obras de infraestructura de los establecimientos educativos corresponden al ámbito provincial.

En este caso, las tareas permitieron intervenir sobre iluminación, instalaciones eléctricas, sistemas de emergencia y elementos vinculados a la seguridad de distintos espacios de la Escuela Agrotécnica 717 de Cerro Radal.

O.P.