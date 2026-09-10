El Plan Galina pone en marcha la renovación de la red cloacal en Esquel

El gobernador Ignacio Torres y el intendente Matías Taccetta supervisaron el inicio de la renovación del nexo cloacal de Esquel, una obra licitada bajo el Plan Galina con un presupuesto provincial de $2.248.219.086,76 y un plazo de 180 días. Los trabajos reemplazarán 2.775 metros de antigua cañería de asbesto cemento por tubos de PEAD en la avenida Alvear, garantizando la continuidad del servicio mediante desvíos temporales.

Durante la visita, Torres remarcó que el proyecto "va a beneficiar a toda la localidad y nos va a permitir pensar y planificar una ciudad a 30 años", mientras que Taccetta recordó que era "una obra esperada por más de 14 años, licitada en tres oportunidades y con promesas no cumplidas".

Por su parte, el responsable de la Oficina Técnica de la Cooperativa 16 de Octubre, Federico Nuñez, detalló la urgencia de la intervención en el lugar. "A la salida de la ciudad tenemos una cañería de un diámetro de 3.15. Imagínense, no es una sección tan grande. Se encuentra saturada. Entonces la obra lo que implica es reemplazar, por eso se llama renovación, todo este tramo de cañería por una de 615 milímetros. Prácticamente el doble. Eso va a alivianar muchísimo todo lo que es la conducción de los líquidos", explicó.

Respecto al problema estructural que sufría la red troncal, Nuñez señaló: "Como el caño va a sección llena, llega un momento que empieza a rebalsar, por así decirlo, hacia atrás. Porque va a la cañería, no tiene capacidad de conducir más de lo que está ingresando. Por eso es muy importante para la ciudad esta obra".

Asimismo, el profesional de la prestadora de servicios explicó la complejidad operativa de realizar la maniobra sin cortar el suministro a los vecinos: "En agua uno cierra una válvula y se corta el servicio. Esa opción no es posible en conducción de líquidos cloacales. Entonces se va a realizar el tendido de cañería, pero después hay dos puntos interesantes que es cuando es el cambio, el bypass que le decimos nosotros, donde pasamos de la parte vieja a la nueva. No solo es un desafío, sino que es una obra muy interesante".

El responsable técnico también reveló cómo la postergación de los trabajos obligó a recalcular los planos originales con los años. "Esta es la tercera vez que se licita, hace más de 14 años que se viene pidiendo. Es más, se tuvo que cambiar el diámetro. Inicialmente era de 500, no era de 600. Se demoró tanto que ya cuando llegó la nueva oportunidad dijimos ya ahora nos volvimos a quedar atrás. Por eso es que se volvió a aumentar. Pero sí, hace mucho tiempo la venimos pidiendo y muy contentos de que ahora sí salió".

Finalmente, Federico Nuñez destacó el impacto directo que tendrá la infraestructura en la expansión de Esquel. "Todo este sector está planificado que sea un desarrollo inmobiliario, sea un loteo. Entonces que la cloaca, la colectora máxima, circule más aliviada por este sector, también habilita la posibilidad de nuevas conexiones y no quedar ahí en que no tenemos capacidad".

EBW