El Cross Nocturno de la EPJA va por su octava edición y ya tiene fecha

El Cross Nocturno de la EPJA se prepara para su octava edición, con una propuesta que volverá a combinar deporte, inclusión y educación. La organización ya comenzó con la difusión y espera superar la convocatoria del año pasado, cuando participaron más de 100 personas.

Daniel Tobisz, director de la EPJA 7714, confirmó que la nueva edición se realizará el 16 de octubre y tendrá su largada estimada a las 20 horas.

“Ahora el 16 de octubre, ya estamos preparando todo, así que ya empezamos con la difusión, por eso muchas gracias por este apoyo”, señaló Tobisz.

La organización busca alcanzar aproximadamente 150 participantes en esta nueva edición, que volverá a desarrollarse durante la noche y tendrá diferentes alternativas para quienes quieran sumarse.

Tres distancias y distintas modalidades

La prueba principal será de 12 kilómetros y estará destinada a corredores PRO, con la posibilidad de participar de manera individual o en parejas. A esta propuesta se sumará un recorrido recreativo de 3,5 kilómetros y la milla adaptada, que volverá a formar parte del evento después de la experiencia del año pasado.

La inscripción para los 12K PRO tendrá un valor de 15 mil pesos para los participantes individuales y de 25 mil pesos para las parejas. El recorrido recreativo será a la gorra, mientras que la milla adaptada no tendrá costo.

Los fondos recaudados serán destinados a mejorar la mapoteca de la institución, uno de los objetivos que acompaña el desarrollo de la competencia.

Una carrera que también se construye desde las aulas

El Cross Nocturno nació hace poco más de ocho años durante la gestión de la anterior directora, Karina Alonso. La propuesta surgió con la idea de aprovechar el territorio y la noche para desarrollar una actividad que trascendiera lo estrictamente deportivo.

“Porque no solamente para nosotros es una actividad deportiva sino también tiene un área pedagógica importante”, explicó Tobisz.

Actualmente, en las tres sedes de la institución cursan unas 260 personas. La mayoría no participa como corredores, pero los estudiantes tienen un rol activo en distintos aspectos relacionados con la organización.

Desde la orientación en Turismo, por ejemplo, se preparan para recibir y orientar a los participantes. También habrá trabajos vinculados con la señalización y con el área de Actividad Física y Salud.

“Varios proyectos van a estar orientados en la carrera y algunos chicos van a correr”, contó Tobisz.

Además, los estudiantes que quieran podrán presentar sus proyectos durante la jornada.

El Cross Nocturno apunta a seguir creciendo

La institución se encamina hacia su décimo aniversario y la continuidad de la competencia aparece como parte de un proceso que busca consolidar una propuesta que ya tiene ocho ediciones.

La jornada comenzará con los preparativos desde las 18 horas, mientras que la señalización del circuito se realizará durante la mañana. La largada está prevista para las 20 y la actividad tendría una duración aproximada de dos horas.

Los enlaces para las inscripciones serán difundidos a través de las redes sociales de la institución.

“Y bueno, esperemos que se anoten y empezar a entrenar desde ahora”, invitó Tobisz.

AMD