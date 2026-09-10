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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Ya tiene fecha el próximo encuentro de boxeo en Esquel

Octubre tendrá a referentes locales, visitantes y debutantes en una velada inolvidable para el deporte en la región, sumando puntos para la profesionalización de sus participantes.
Por Redacción Red43

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Para agendar: el 9 de octubre se realizará una nueva velada de boxeo en el Gimnasio Municipal de Esquel.

 

El festival contará con ocho combates con la participación de púgiles de Esquel, la zona cordillerana y distintos puntos del país.

 

La pelea de fondo será por la Copa Interprovincial y tendrá como protagonista a la boxeadora local Milagros "Myly" González, quien enfrentará a Belén Otero, oriunda de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la categoría 54 kilogramos.

 

González, campeona nacional de los Juegos Evita, volverá a presentarse ante su público local, en un evento único y que pone en valor el boxeo de la región.

 

La cartelera también incluirá el combate entre Jara, de Esquel, y Guajardo, de El Bolsón, además de la presentación de Nacho Cabeza frente a un rival de Bariloche.

 

El resto de la programación estará compuesta por boxeadores debutantes de las distintas escuelas de la ciudad.

 

El evento es organizado por el profesor Rodrigo Peláez, de la Escuela Awkache, con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo y el acompañamiento de Chubut Deportes, la Secretaría de Deportes y Lotería del Chubut, entre otros organismos.

 

La organización tiene como objetivo recaudar fondos para sostener la trayectoria deportiva de Milagros González y de Coco Muñoz, y para financiar futuros eventos, buscando generar recursos propios a partir de la actividad.

 

Se trata de la continuidad de los festivales que se vienen desarrollando en la ciudad y que en su última edición lograron colmar la capacidad del Gimnasio San Martín. 

 

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes a 10 mil pesos, 12 mil la platea y 16 mil en el ringside.

 

En cuanto al futuro deportivo, se evalúa la posibilidad de que Milagros González realice su debut en el campo profesional durante el próximo año, una instancia que requerirá un mayor respaldo organizativo y económico.

 

SL

 

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